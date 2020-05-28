【港區國安法】林鄭月娥歡迎立法決定　深信社會將全力支持立法

▲ 林鄭月娥歡迎人大就「港區國安法」的立法決定，深信社會會全力支持立法。（資料圖片）

全國人大通過「港區國安法」，行政長官林鄭月娥歡迎有關決定。

林鄭月娥指，鑑於立法會難以在一段可見時間內自行完成維護國家安全有關的立法，全國人大通過「港區國安法」，從國家層面完善香港在國家安全方面的法律制度和執行機制，具必要性和緊迫性，同時體現了國家對特區的關心。

林鄭月娥又表示，明白特區根據《基本法》第二十三條規定仍然負有立法義務，應當盡早完成維護國家安全的有關立法。

她又指，根據「港區國安法」的要求，特區政府會加強維護國家安全的執法工作和公眾教育，並就此向中央政府定期提交報告。

林鄭月娥最後指，即將制定的「港區國安法」是為了防範、制止和懲治極少數危害國家安全的違法分子，維護香港的繁榮穩定，讓「一國兩制」行穩致遠，不會影響香港居民依法享有的各項權利和自由，深信社會各界會全力支持立法。

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責任編輯：陳梓蔚