【抗癌鬥士】20歲患血癌再歷情傷輾碎婚姻夢　90後少女跨過癌魔終遇真愛：我值得擁有

▲ 20歲患血癌又經歷情傷，Sara最終能終到真愛，她寄語病友：「病過後你仍能適應生活，其實你已經贏了。」

從小因為信仰，90後的Sara是個純真、樂天的女孩。「有信仰不代表會一帆風順、風平浪靜地度過一生。不過，它也不會讓你面對一些過不了的難關。」但在2010年，影響一生的難關就降臨在Sara的身上──慢性骨髓性白血病。當時她正值青春年華，也還在唸書，誰知就要對抗病魔。

初起雙腳出現大大小小的紅斑，也長時間低燒，體溫反覆徘徊在37、8度。Sara曾經求診，醫生卻說是感冒、壓力大所致，她也以為只是皮膚敏感，服藥後退紅、退燒就沒為意。

其實紅斑是因為皮膚底下出血。那時我沒有胃口，連半個飯也吃不了，更不斷作嘔。短時間瘦了好多，還傻傻地以為自己減肥成功。

雙腳現紅斑 持續低燒

直至一次旅行後回港，紅斑情況嚴重，再加上發燒，Sara才再到屯門醫院求醫，抽血後才知道真相。「我的情況好急，醫生說若遲兩個禮拜，我基本上無得救。」

雖然病情嚴重，但Sara當下最牽掛的，反而是媽媽的情緒，也叫教會的朋友替她照顧媽媽。「當刻只想醫生快點幫我處理好所有事，如轉病房、抽骨髓等，別讓我媽見到。」

身為家中么女，Sara卻總希望把事情都處理好，不讓媽媽擔心。

我媽的所有情緒，都好影響我。那刻有種「肉隨砧板上」的感覺，醫生會跟她交代我的病況，只在乎嚴重與否。 我對白血病沒甚麼概念，只知道好嚴重，會掉頭髮、要找骨髓。

尋骨髓等足半年 花6位數做手術

確診後立即剃頭，預備做化療。「第一次做化療嘔得好厲害，但效果不太理想。隔星期做第二次，要加大劑量，但令白血球都沒了，要入隔離病房一個人住。」

▲ 前後做了3次化療左右，Sara說有段時間吃甚麼都好苦。（被訪者提供）

做完化療控制病情，就要找骨髓。近親的不吻合，香港更沒有合適的骨髓，於是覓遍世界各地的華人，內地、台灣、外國都找過，等了半年才有合用的骨髓，需從台灣運過來。當中的檢查、運送都要費用，再加上手術費，Sara換骨髓的支出高達6位數字。

等待的過程中，最煎熬的就是不可外出。除了家和醫院外，沒地方可以去，外出時更要戴幾層口罩，因為身體太弱。

因病而生活大變 抵抗力差痛症纏身

幸而骨髓移植手術成功，但Sara的生活亦因而改變。抵抗力差、定期覆診、經濟負擔等，每樣都要面對。

初期要服6至7種藥，包括標靶藥。另外我好易病，如近距離有人患感冒，過兩日我就會中。身體好弱，任何菌都足以令你玩完。

骨髓移植科、呼吸科、皮膚科等都要定期見醫生，縱使重返校園、回復生活，但已不復以前的狀態。出街要人接送、陪伴，直至年多後，Sara的父母才敢讓她一個人外出。

年紀輕卻是長期病患者，Sara承受過不少異樣眼光。如長期病患者可獲車費津貼，上車拍卡「嘟」的一聲與年輕人不同，小巴司機以為她偷別人的八達通。「他從車頭嗌到車尾，叫我付正價。他一直都不信我，又叫我別阻住其他人。」畢業後找工作，又要配合頻密的覆診期、考慮藥費負擔，讓她受盡困擾。

▲ Sara期望政府能給長期服藥的病人更多支援，減輕經濟負擔。（被訪者提供）

除此之外，Sara指脊骨、髖關節、腳等位置現在都會痛，痛到不太想動。她亦不能暴曬，被蚊咬後又腫又痛，曾因而失眠。

以前被咬後頂多痕癢，現在會腫成一大塊，並沿住神經線痛上去。我住村屋好麻煩，試過被咬臉、咬眉，腫到像雞蛋一樣。

再度復發受打擊

飽受生活、工作的壓力下，15年Sara再度復發。她於是邊上班、邊打針做治療，惟當時的上司不理解、不支援，再加上藥物副作用為抑鬱症，使她更加辛苦。

Sara原本對愛情、婚姻的憧憬好大，跟前男友一起前亦坦誠了自己的身體狀況，最後卻因病失戀，使她覺得，應該不會再拍拖。

治療過程相約，都是化療針、標靶藥，花了差不多一年。病症不會康復，要跟它共存、控制住病情，雖身體有好轉，但內心的疤痕仍在。

輾轉遇上Mr Right「你做乜咁傻揀我？」

受過打擊後，Sara對感情缺乏信心。但隨後在劇團碰上現在的未婚夫Wilson，慢慢被他的細心、溫柔所打動。Sara入院，他每日入從大老遠入屯門，陪她至探病時間結束。知道Sara腳痛，下車時會走在前面，再慢慢扶她。久而久之，Sara亦認定他是Mr.Right。

二人喜好、性格相近，也沒吵過架。Sara笑指自己仍是Wilson的包袱，只希望不會為他帶來太多負擔，現時情況許可，有甚麼想吃、想玩的，就去做。談及最想跟男友說的話，她笑中帶淚，邊說覺得自己好幸運：

你可以揀一個健康的，跟她有小朋友的（另一半），你點解咁傻揀我？我希望你的選擇不是錯的，還有你覺得值得的話，就夠了。

▲ 未婚夫Wilson（右）說，會盡自己的能力照顧Sara。（被訪者提供）

因病而無法有下一代，Sara也曾因而擔心，問過數次：「真的不介意？你可以反口。」Wilson都再三回答：「我不介意。」

對於將來，Sara和Wilson都知道無從預測，但亦不感害怕。「無得驚，總有一日即使不是復發也好，都或會有其他事發生。最多只能夠一起面對、一起經歷。」只要有彼此有身旁，多大的風浪都願一起捱過。

披上夢想嫁衣 籲大眾理解病人

病症影響Sara的身形，也影響了她的自信心，壓力愈大，身形就愈脹。她坦言加上自己嘴饞，大碼新娘難找到適合自己的婚紗。

以前出去試衫，最大碼都無我份。同學可到旺角等地買新衫，我買完9成都不合穿，剩下1成就是不好看的。

拍婚照前半年，要不擔心婚紗無碼，要不有碼但款式不合心意。經朋友介紹下遇上一間小店HW Bridal，她才找到心愛的嫁衣，發現原來自己有得揀。婚姻夢曾經破碎，但遇上合適的人，一步一步把碎片拾起再拼湊，懷着感恩、期待的心，迎接人生新階段。

▲ 單肩、魚尾加傘裙的設計，是Sara最喜歡婚紗款式，既修身又漂亮。（黃建輝攝）

回望過去，Sara感謝男友、家人的支持。最渴望的，是大眾的理解和體諒。

我希望社會、各大公司都能夠包容。別介意身邊任何一個患長期病的人，他們不想的。其實患病並非最辛苦、最攞命，病痛總有一日會紓緩到，最多令你離開世界。 但當你患病時需繼續工作，但旁人不理解的時候，你會覺得做任何一份工都好痛苦，也是最折磨的。

無人想病，但若不幸患上，其實很需要旁人的體諒和支持。「我想跟所有患病，或像我一個於年少時患重病的人說，病過後你仍能適應生活，其實你已經贏了。」

場地、服裝提供：HW Bridal

記者：吳霆俊