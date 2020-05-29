【心善則美】堅持每周探訪繼承明哥精神　80後女生與無家者結伴共行成「家人」

▲ 成立「無名共行」至今儘管只是一年多時的時間，不過Kris接觸無家者這個弱勢社群其實已經也有6至7年。

無家者這個弱勢社群在香港一直是備受忽視的一群，坊間對他們甚至有不少負面標籤。不過，無家者關注團體「無名共行」創辦人徐靜雯（Kris）則不敢苟同。過去數年一直積極探訪不同無家者的她相信「家家有本難念的經」，每名無家者背後都一定有心酸事，惟有逐個向他們了解，才是對他們公平的做法，「希望大家可用平等、包容、體諒的心去了解無家者背後的辛酸」。

▲ 訪問當日，Kris預備了一車物資準備到各區派發予不同的無家者。（文子健攝）

曾遭無家者冷待 意識到雙方其實平等

成立「無名共行」至今儘管只是一年多的時間，不過Kris接觸無家者這個弱勢社群其實已經也有6至7年，一切均緣自一直堅持為無家者派飯的深水埗明哥。自讀書時期便一直擔任義工的Kris，自當年參與過明哥的派飯活動就開始關注無家者這個社群，並自發展開探訪的工作，繼而成立「無名共行」。

明哥對我的影響都好深遠，因為明哥每星期都會派飯予無家者，讓我見識到堅持的重要性，亦啟發到我成立「無名共行」後，同樣要堅持每周去探訪無家者。

然而空有熱血，別人有時未必領情。Kris記得最初展開探訪，向無家者派發物資時，儘管當時對方在她面前接收了物資，但當Kris其後折返時，卻發現對方原來已把物資悉數扔在地上。

其實那一刻都有不開心，但就學會了尊重他們的想法，並不是我一廂情願想他們會接收我們的物資，因為這樣的想法其實亦不太尊重他們，反而我們給個空間予他們會更加好

然而，Kris持之以恆的探訪總可融化不少無家者的心，甚至有不少無家者開始會期待Kris的到來，可以和他們聊聊天。

其實我們就是用一個朋友的心態與他們相處，我們就像朋友般經常去探訪他們，互相傾訴，長遠而言這對他們還是有幫助的。

Kris總是在訪問中反覆以「朋友」 一詞形容自己與無家者關係，似乎亦意味着在她心目中自己與無家者的關係一直是平等。

▲ 在婆婆生命中最後的一段日子，Kris與義工都陪伴在側。（受訪者提供）

無家者兒子病逝 不忍婆婆「白頭人送黑頭人」

不過，每周的堅持探訪亦意味着Kris需要犧牲自己每逢周六日的假日時間，而這份堅持除了是因為受到「師傅」明哥影響外，更是因為生命的無常。曾經她與義工探訪過一位因中風入院、約60歲的無家者伯伯，其間她發現不時有位約90歲的婆婆會到來探望伯伯，經詢問才得知，原來婆婆是該位伯伯的母親。

原來這兩母子年輕時曾因相處問題屢起爭拗，兒子最終離家出走，其後更流落街頭成為無家者。儘管兩母子其後已冰釋，但兒子始終不想回家，於是從最初公園的露宿地，到後來的醫院病房，便成為兩母子見面的埸所。

伯伯最終不幸在一個月後離世，「無名共行」義工亦有幫忙籌辦葬禮。也許是害怕「白頭人送黑頭人」的婆婆形單隻影，Kris與義工其後總會不時在周末帶婆婆周圍去，如到酒樓飲茶、到南蓮園池行公園，到日本餐廳食壽司等，直到近日婆婆亦不幸離世，但婆婆的一句說話亦讓她有所釋懷：

今年是我這數十年來最開心的一年！

訪問當日一直跟隨着Kris這位嬌滴滴的女生，看着她一邊手拿着一大袋包括蚊香、藥膏等物資，一邊在酷熱天氣下穿過不同的橫街窄巷，把物資派發予不同的無家者。這邊廂她會為某位無家者終於成功戒煙而由衷感到高興，那邊廂她又會反覆提醒另一位無家者下次覆診的日子，每位無家者的情況她總可如數家珍的談起家常。雖然她總是表示自己只是如朋友般對待無家者，不過從每一位無家者笑容可以窺見，Kris除了是朋友以外，似乎已經成為了他們心目中的「家人」。

當無家者會因為見到我而感到開心時，我就覺得這是一件值得的事情。

▲ 每逢大時大節，Kris也會與義工為無家者開Party。（受訪者提供）

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記者：吳梓楓