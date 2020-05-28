智障兼自閉男子疑被迫買會籍　父代子入稟追討健身中心逾7萬元

▲ 健身中心Legend Fight & Fitness曾被消委會點名批評。（資料圖片）

曾被消委會點名批評的健身中心Legend Fight & Fitness（原名為FFG Plus），涉誘騙1名中度智障兼患有自閉症的顧客購入會籍購入健身會籍，顧客的父親曾上門投訴，成功使健身中心退回部分款項及承諾不再向兒子推銷，惟中心職員乘顧客使用健身服務期間，再恐嚇對方指他欠下健身中心債項，需以購入更長會籍來還債，誘使顧客再度簽單。顧客日前由父親代表入稟區域法院，向健身中心索償逾7萬元。

原告為張姓顧客；被告為經營Legend Fight & Fitness的CWB 168 Limited。入稟狀中指，張是法律上定義為精神上無行為能力人士。2017年11月15日，原告在涉案被告健身中心簽單，以1.4萬元購入2年會籍，同日，原告父親發現有關合約後，上門向被告作出投訴，並按被告要求，出示了原告的醫療報告，以證明原告患有自閉症及中度智障，原告父親要求被告即時中止有關會籍，因為原告根本無法理解合約條文。

雙方商議後，被告同意將2年會籍縮短至1年，並退回一半款項5,856元，及承諾不再向原告推銷任何會籍、方案或產品。惟被告職員於2018年4月28日，乘原告上門使用健身服務時，阻止原告離開中心，訛稱原告欠健身中心逾3萬元，恐嚇若然他未能還款將會收到律師信，而原告只可靠再簽新單來解決債項，原告被滋擾2小時後，無奈再花費1.4萬元購入2年會籍及花費5.2萬元，購入65節私人教練課堂。

原告父親知悉事件後，再次上門投訴及要求中止合約但遭拒。原告於入稟狀中指，原告無法如常人一般與人溝通，不時會重覆發出聲響或字句，亦會跳高跳低，說話無法讓人理解，因此被告的職員必然察覺到他是智障人士。

原告因此指被告的銷售行為違反《商品說明條例》或《不合情理合約條例》。原告因此入稟，要求法庭裁定有關合約作廢，並向被告索償逾7萬元消費額。

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記者：楊詠渝