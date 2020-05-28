【港區國安法】建制派聯署支持決定　葉劉：冀在維護國安及保障人權取平衡

▲ 建制派表示堅定支持全國人大通過港區國安法決定草案。（陳國峰攝）

全國人大會議高票通過「港區國安法」決定草案。４２名立法會建制派議員發表聯合聲明，指堅定支持有關決定，指香港有責任及義務保護國家安全，惟回歸23年來，香港一直未就有關條例立法，令國家安全的保障存在漏洞。

建制派「班長」、立法會議員廖長江表示，現時有政黨或政治人物，公然組織公投自決、香港獨立、勾結外國勢力、甚至以恐怖主義手法暴力衝擊，形容「黑暴」是越演越烈，觸目驚心，支持全國人大作出決定，堵塞保護國家安全的缺口，認為草案不會損害香港原有的制度及自由，只會有利回復社會秩序，維護香港繁榮穩定。

民建聯主席李慧琼表示，該黨全力支持人大的決定，強調維護國家安全，即是對全國人民負責。她指，當前有跡象顯示，有港獨組織和本土激進分子勾結外部勢力，意圖在香港策動顏色革命，認為盡快制訂一套完善的法律及機制，可避免香港攬炒，全民受害。



美國表示有可能就此更改香港獨立關稅地位，民建聯立法會議員周浩鼎批評，美國干預中國內政香港事務，並重申香港國際地位，以及獨特營商地位，是《基本法》「一國兩制」下中央賦予香港的。周浩鼎強調，港區國安法的訂立是為保護香港市民安全，免受黑暴恐怖主義分裂國家所傷害，亦保安全營商環境，投資者才能安心投資在港。

新民黨主席葉劉淑儀相信，中央是清楚了解香港人或者是外商的憂慮與關注，才作出決定。她又希望，港區國安法可以符合本港的普通法制度，在維護國家安全及保障人權自由間取得平衡。她又認為，本港仍要就基本法23條進行本地立法，認為屆時會有諮詢、作公開討論，相信會有高透明度。

經民聯認為，香港國家安全法律長期缺位，不僅危害國家安全和主權，更威脅香港的繁榮穩定，指去年開始反修例風波，嚴重衝擊本港法治秩序和營商環境，嚴重挑戰「一國兩制」底線、威脅國家主權安全，只有盡快制定「港區國安法」，才能確保社會安寧穩定，商業活動才能如常運作，香港國際金融中心的地位才有可能保持。

責任編輯：李淇

