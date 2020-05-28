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【職場哲學】「你問過老細未？」　鄭丹瑞專欄：一個決定不合心水即收旗

休閒 17:54 2020/05/28

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當年做管理層，老細指着我當眾公布：「以後由佢揸旗。」我受寵若驚，努力工作回報老細知遇之恩。頻頻開會，希望公司業務可以更上一層樓。開會時，當然由我揸旗，而老細一早去了打高爾夫。但每次我提出一些改革意見時，身邊的同事，尤其是已經跟隨老細多年的老臣子，總會淡定地問我：「幾好呀，你嘅意見唔錯呀，不過，你問過老細未？」

恕我當年入世未深，聽不懂他們的弦外之音，更衝口而出：「點解我要問老細？我咪老細囉！」然後，我見到這幾位老臣子面露不屑之情，對我嗤之以鼻。有一次，大家爭拗得面紅耳熱時，我忍不住再三強調：「老細親口講過，以後係我揸旗，即係話我可以決定公司所有嘅嘢，點解你哋仲要我問過老細呢？」

由於我措詞很不客氣，老臣子也就不再轉彎抹角跟我兜圈子，其中一位清一清喉嚨跟我說：「老細話俾你揸旗，你就信以為真呀？你真係以為老細從此歸隱田園、不問世事？你實在太天真。你睇住嚟，只要你有一個決定唔啱佢心水，我保證佢會即刻掉低枝高爾夫球棍，返嚟坐番你個位，揸番佢話俾咗你嘅嗰枝旗。」

老臣子是智者，更是一位偉大的預言家，因為不出三個月，當老細厭倦了遊山玩水的退休生活，也就是我交還揸旗儀式的時候。

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撰文 : 鄭丹瑞

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