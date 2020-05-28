【好學靚媽】歐倩怡修營養學將知識用於家庭　分享發育期孩子吸收鈣質鐵質餐單

▲ 歐倩怡現正於中大攻讀營養學學士課程。

當一個稱職的媽媽不容易，除要教養子女外，又要照顧他們的起居飲食。已淡出幕前的歐倩怡（Cindy），與丈夫郭晉安育有一對子女，專心相夫教子。身為靚媽兼修讀營養學學士課程的歐倩怡，接受TOPick訪問，分享發育中小孩要注意的飲食細節。

其實跟一眾港媽一樣，身為兩孩之母的歐倩怡也要面對一對子女偏食的煩惱。兒子只愛吃素而女兒是食肉獸，各走極端，歐倩怡要耐心跟子女講解，令他們明白營養均衡的重要。

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▲ 歐倩怡於中大攻讀營養學學士課程。（取自instagram）

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歐倩怡修讀營養學

歐倩怡與郭晉安在2006年結婚，二人現在育有一子一女。兒子郭令山、女兒郭以雅現在分別12歲及8歲。Cindy這位好學型媽，在2006年開始修讀營養學，現正於中大攻讀營養學學士，目標是之後完成深造文憑課程，去外國考牌成為註冊營養師。

而Cindy就將營養知識活學活用，應用在家人的日常飲食上。由於一對子女分別12同8歲，正值發育期，歐倩怡亦特別注重一對子女的營養吸收。

小朋友發育期會快速長高，要特別注意吸收鈣質及鐵質，她說：「這年紀需要頗多鈣質，所以要特別補鈣，但不是每個小孩都喜歡飲奶，所以會買些加鈣的豆奶類製品，下午茶叫他們飲一大杯。幸好兩位小朋友都喜歡食芝士及乳酪，之前都買過小朋友專用鈣片給他們吃。另外，鐵質對孩子成長都好重要，特別是女孩子踏入青春期，更加需要補鐵，食紅肉。」

▲ 歐倩怡一對仔女郭令山及郭以雅。 （取自instagram

注意均衡飲食

跟一般港媽一樣，Cindy都要面對子女偏食問題，由於兒子偏向食素，不喜歡吃肉及雞蛋，奶類又只偏好朱古力奶，她要想辦法令兒子補充蛋白質。

歐倩怡說：「外間的素肉如炸麵筋是加工食品，並非是蛋白質，所以某時候都幾傷腦筋，要上網搵資料素食菜譜，兒子最愛南乳齋煲，加多一點腐竹等豆類製品，讓他多吸收一點蛋白質。另外他喜歡食豆類製品，所以會買雜豆煮喳喳糖水。」

相反女兒是食肉獸，令Cindy甚頭痛：「她喜歡食肉，進餐時先吃肉才吃紅米飯，當叫她吃菜時就說自己飽，要迫她食菜。」

幸好一對仔女已經12及8歲，總算明白事理，所以Cindy可以跟他們解釋飲食均衡的重要：「譬如兒子只愛吃素，便跟他解釋肉頖有甚麼營養價值，食素要怎樣食得均衡，只吃雜豆是不夠熱量，要食一些堅果作補充。另外女兒不吃菜，就跟她說吃不夠纖維，會令便便不暢通。」

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▲ 歐倩怡一家四口。（取自instagram）

為子女設計餐單

Cindy很著緊一對子女，但對老公郭晉安就較寬鬆。

歐倩怡說：「他會有自己的飲食習慣，開劇時捱更抵夜一定會瘦，所以放假時任由他放縱下。他已經是個成年人，我又經常牢騷他，而且網上資訊又多，他都明白甚麼食物是有益。譬如進食後隔幾耐可以做運動，做完運動積存一些乳酸，點樣可以消減肌肉內的乳酸，這些他都很明白。」

歐倩怡為子女設計的餐單

1碗蕃茄洋蔥免治牛肉燕麥意粉

半碗至一碗份量綠葉蔬菜

1個中型橙或奇異果

▲ 蕃茄洋蔥免治牛肉燕麥意粉。（受訪者提供）

▲ 綠色蔬菜含豐富葉綠素。（受訪者提供）

註解：小朋友要吸收足夠鐵質，才可避免造成貧血，而牛肉及綠葉蔬菜均含有豐富鐵質，另外由於發育中的小朋友要吸收足夠鈣質，故Cindy建議正餐之間，可以給予小朋友吃一杯高鈣低脂yogurt。

另外，近日新冠肺炎下，大家都說要提升免疫力，Cindy就建議食多D水果吸收維他命C。

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記者：游艾維