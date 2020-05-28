【飛虎之雷霆極戰】黃宗澤演兩分鐘談判戲全英文對白　網民評價Bosco：第一次來說很不錯【有片】

▲ 黃宗澤在《飛虎之雷霆極戰》中首次用英文演戲。

黃宗澤（Bosco）在TVB新劇《飛虎之雷霆極戰》飾演前英國MI6成員王國棟Eddie，加上《飛虎之雷霆極戰》有荷里活明星Lee Pace的加盟，所以黃宗澤在劇中要以英文與對方交流。Bosco亦曾表示，入行多年未試過以英文演戲，所以今次《飛虎之雷霆極戰》是他的全新挑戰，並表示希望帶到新鮮感予觀眾。

日前，黃宗澤在《飛虎之雷霆極戰》有場戲以全英文與外籍演員談判約2分鐘，播出後評價好壞參半，有人指他帶有港式英文的口音、與陳偉霆的英文差不多。

不過亦有人指，Bosco的表現尚可，因為他並非時常說英文，在劇中的演出起碼表達夠清楚，令人聽到他在說甚麼，已算可以收貨。

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▲ 張曦雯的英文口音標準好聽。（《飛虎之雷霆極戰》截圖）

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此外，有場講Bosco在酒會上重遇張曦雯，二人都分別與同場的外籍演員講英文。

美國出生的張曦雯經選華姐入行，從小便操流利英文的她，口音亦非常自然好聽。

其實，Bosco今次在劇中經常要以英文與其他演員交流，以第一次表演來說其實已表現很不錯！他亦曾表示，為應付當中英文對白，專誠上堂學英文，十分勤力。

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