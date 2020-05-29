【疫市求生】人氣打冷店試做午巿救亡仍難維皮　潮州硬漢老闆樂觀面對：撐到疫情過去必會轉好

▲ 社會運動加新冠疫情，令人氣打冷店明記潮館蝕足9個月，但老闆李緒洪堅定地說會繼續經營下去，相信市道會開始好起來的。

開在旺角3年的明記潮館，專攻潮州打冷海鮮小菜火鍋，主打年輕人市場。本來生意大旺，直至去年的社會運動到今年的新冠肺炎疫情，生意便一落千丈，雖然蝕足9個月，但老闆李緒洪堅定的說會繼續經營下去，相信市道會開始好起來的。

明記是一個很典型獅子山下奮鬥的香港故事，話說李緒洪父親李添明於80年代隻身偷渡來港，寄人籬下學得一門廚房手藝，本著潮州硬漢的死慳死抵精神儲得第一筆本金來開間小食店，「父親來港後幾年，亦申請到我們一家團聚。那時家境還差，父親將儲來的血汗錢開了一間粥店，我是長子，當然要幫手了。」

▲ 旺角店在商場3樓全層，空間大，又有幾間VIP房，加上大件夾抵食，走年輕人路線。(湯炳強攝)

他記得那時是1996年，自己也只是20多歲，「不要問我為何是廣東粥店，可能是父親覺得食品較單一，可以專注一些吧。」

粥店開在荃灣，經營至2005年左右，便因著租約問題結束。但不久真正的家族品牌才是開始，「其實那時一直有心想開潮州打冷舖，因為以前來港在廚房工作時，都是在潮州舖，而且覺得潮州打冷好有市場，發展空間大。」

▲ 潮式秘製螄蚶($108)：老闆自家配方生醃，每日鮮醃6小時，味道鹹鮮，地道潮州風味，竟然在年輕人中有市場，他說試過日賣200斤。(湯炳強攝)

決定開潮式打冷

他又提到正是因為那年代試過不少潮州店後，不明白為何可以甚麼都是「時價」，而不同人來埋單計數，會得出不同的結算價錢。「我覺得做生意明碼實價很重要，而海鮮當然需因應當天貨源來價而定，但始終都是會有個『譜』的。」

▲ 潮州炒麵線($108)：麵線炒得條條分明，夠煙韌，傳統的家鄉味道。(湯炳強攝)

當決定了要開打冷店後，順理成章用父親的名字，「我沒有想太多，就用父親的『明』字吧！雖然實在是由我主理，選址亦都是老家的荃灣。由於第一間店面積細，生意又好，所以不到一年便租對面舖作為另一間分店，由2007年開始，轉眼間又開了13年。」明記可算是荃灣的人氣食店，皆因價錢大件夾抵食，菜式口味款式又多，周末假期經常座無虛席。

▲ 汁脆牛腩($178)：粉漿把牛腩包得剛好不會過厚，牛腩也夠軟腍。(湯炳強攝)

開午市試救亡

克勤克儉地於荃灣區經營10年後，才萌生跳出區外發展的想法。「生意穩定後，一直都有朋友提議在區外開多間，我當然心儀旺角啦！後來便坐言起行找到現在的店圵，並且一心走年輕路線，做消夜、裝大電視有各地足球聯賽睇，同樣以抵食夾大件做招徠。」他說。

可惜，去年開始因店子處於社會運動的中心地帶，屢有示威衝突發生，生意受到很大影響，「可能因為地點問題，由上年中開始便生意不景，連荃灣老店都是。」

他續說：「打冷店一直只做晚市，我便試在旺角店開午市，但只夠俾午市的燈油火蠟伙計人工，有時還要賺不到，試了1個多月便算數不做了。」

▲ 菜館另一邊設水箱，養著各種生猛海鮮作小菜用。(湯炳強攝)

至於外賣他則不以為然，「食打冷是講氣氛，一大班人開開心心的飲下啤酒吹下水。外賣只是純粹食飽，或止一時的心癮，數量維持不到日常開支，其實這年生意額都是負數。」

他唯有忍痛在減少時薪員工人手，自己落手落腳做多些，「好彩三間店的業主都不用問就自動減租，社運時先減三成，後疫情來時又減多一半，都算有人情味了。」

▲ 蠔仔肉碎粥($108/大)：粥底濃稠，蠔仔又大隻，令粥吃來非常鮮甜。(湯炳強攝)

問他做餐飲20多年來，最難捱的時刻，他立即答一定是這年，「不要說是做生意啦，做了人咁耐都未見過。」

話雖如此，他仍然抱有希望，「疫情會慢慢過去，而且這兩星期限聚令改為8人後，生意又開始有些起色。生活還是要繼續嘛.....」語畢哈哈大笑了兩聲，果然是潮州人遇疫境夠頑強樂天。

明記潮館

地址：旺角砵蘭街180號砵蘭180+商場3樓

電話：2485 0888

營業時間：周一至日 6pm至凌晨4am

記者：郭秀芳