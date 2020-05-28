【職場哲理】挑剔別人錯誤刷存在感 利嘉敏：做好自己已經好難

美國密芝根大學心理語言學教授Julie Boland，發現一個很有趣的現象：有些人很喜歡在社交媒體上，指出人家串錯字及文法錯處，於是她着手研究這些對人家（很多時是根本不認識的陌生人）錯誤很敏感，甚至愛死咬不放的人，有甚麼人格上的特徵呢？

她以心理學中經常被應用的The Big Five Personality Assessment（人格結構五大因素模型），去測試參與者的性格。她的研究發現，那些比較外向和開朗的人，不會當別人的文字或文法錯誤是一回事，他們會認為對方表達的意思和思想更為重要。相反，在網上專門挑剔別人串錯字或犯上文法錯誤的人，通常都擁有以下性格特徵：內向、不容易信任人、難跟人妥協／合作、難寬恕別人、思維上較狹窄和沒有彈性、不接受偏離規範的事情，總括來說，屬於人格不太可愛的人。

雖然Boland的研究很初步，並未把參與者的其他特質，如教育水平等一併研究，但亦能提供到一些方向，給心理學者了解不同人格在網上呈現的行為。

無論是語言抑或其他範疇、網上抑或實體，我一向對那些忙於管別人事的人感到匪夷所思。心思和時間統統往外洩，那還剩多少心神可留給自己好好做些有品質、有水準的事情呢？把自己的存在感刷在挑剔人家的小小錯誤（如串錯字上）、然後嘲笑或謾罵的人，其人生不知到頭來會如何？

一個人的一生有太多自身管理（Self-management）要學習-管理好自己的生活、人生、工作、健康、關係等等，自問人到中年，不少自身管理仍有進步空間，做好自己已經難，何來還有精力和資格管他人芝麻綠豆、挑人骨頭之事？

有一句引文我很喜歡，亦是很好的提醒：Great minds discuss ideas；average minds discuss events；small minds discuss people。狹小的頭腦，窮其一生緊盯別人之事，往往一事無成。

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