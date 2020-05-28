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【港區國安法】民主派斥判一國兩制死刑　落實一國一制

政治 17:41 2020/05/28

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民主派認為，通過港區國安法如同宣布一國兩制死刑。（陳國峰攝）

全國人大通過「港區國安法」。民主派會議召集人陳淑莊批評，早前的版本已令各界譁然，但今日所通過的更是「加辣版」，認為做法是判一國兩制死刑，香港正式落實一國一制，對香港長遠帶沉重影響。

陳淑莊認為，立法是影響所有人的生活，近日多國表關注及憂慮，客觀效果是令香港作為國際城市的國際聲譽受損，強調立法是一國兩制回歸以來最大轉捩點，香港的民主、人權、自由都會受到侵蝕。

公民黨楊岳橋認為，投下支持港區國安法的2800人，為一國兩制劃上句號，而現時法律的細節內容仍然未有，連特首、行會成員都答不出，可想像法律並非保障港人，而是一個表忠機會，直言港區國安法只會箝制香港自由的工具。

胡志偉批評，中央及港府是令香港失去核心價值、國際地位的「攬炒」主事者，一國兩制經「港區國安法」落實而宣布死亡。

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記者：陳宛彤

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