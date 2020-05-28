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海關發現一款消毒酒精附虛假聲稱　拘捕一名36歲藥房董事

社會 17:46 2020/05/28

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該款消毒酒精聲稱有75%乙醇，但實際上只有39%。（政府新聞處圖片）

在抗疫中消毒酒精是常用的防疫物資，但海關指，近日發現沙田一間藥房發現附有虛假乙醇含量及淨容量聲稱的消毒酒精。

海關表示，早前接獲舉報，指一間位於沙田的藥房售賣懷疑附有虛假成分說明的消毒酒精。於接獲舉報後，海關隨即到該藥房試購一款以英語聲稱含75%乙醇的500毫升消毒酒精。

但當海關人員將該款消毒酒精送往政府化驗所進行化驗時，卻發現以該款消毒酒精乙醇含量只有39%，而淨容量亦只有450毫升。

海關昨日（27日）就此拘捕一名36歲的藥房男董事。他涉嫌違反《商品說明條例》，一經定罪，最高可被判罰款50萬元及監禁5年。

海關又指，自1月27日開始，「守護者」行動已經持續超過4個月，期間出動超過4,800人次的海關人員，於全港各區零售點巡查超過3.2萬間次。

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記者：陳梓蔚

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