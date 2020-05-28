【補脾暖腎】小朋友夜間「瀨尿」 暖腎縮尿湯水只需2個步驟
小兒夜間瀨尿在幼兒期間較為常見，據衛生署資料顯示，如果五歲或以上的兒童日間排尿正常，只在夜間「瀨尿」，而每月尿床次數多於兩次，便是患了「夜遺尿」，俗稱夜間「瀨尿」。在中醫的角度上，遺尿多屬虛症，多由於下元虛冷，腎氣不固，或因脾肺氣虛，不能約束膀胱而致。
芳姐提醒，若小朋友在4歲後仍然經常遺尿，必須看醫生治理，在6歲前一定要治療，否則容易影響小朋友的心理健康，以及日後社交能力。
湯水專家張佩芳（芳姐）在個人網誌分享一款湯水——淮山芡實益智仁湯。她指出，芡實具有益腎固精、補脾止瀉、祛濕止帶的功能。而淮山可滋腎益精，有強健機體，治療小便頻數等症。而益智仁有補腎防衰的作用，主治溫脾止瀉，攝唾涎，暖腎，固精縮尿。
芳姐表示，用這3種簡單的中藥材煲湯常服，有助改善小兒夜間瀨尿的情況。
【功效】
有助治夢遺滑精、遺尿尿頻、脾虛久瀉、白濁、帶下等病症。
【材料】
淮山 1兩
芡實 1兩
益智仁 5錢
【製法】
1. 將淮山、芡實及益智仁浸洗
2. 全部材料用5碗水煮1小時成2碗，一天分服。
養生食譜獲張佩芳授權
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責任編輯：梁節儀