【補脾暖腎】小朋友夜間「瀨尿」　暖腎縮尿湯水只需2個步驟

▲ 如家長發現小朋友有夜晚瀨尿的問題，可選擇煲湯水改善情況。

小兒夜間瀨尿在幼兒期間較為常見，據衛生署資料顯示，如果五歲或以上的兒童日間排尿正常，只在夜間「瀨尿」，而每月尿床次數多於兩次，便是患了「夜遺尿」，俗稱夜間「瀨尿」。在中醫的角度上，遺尿多屬虛症，多由於下元虛冷，腎氣不固，或因脾肺氣虛，不能約束膀胱而致。

芳姐提醒，若小朋友在4歲後仍然經常遺尿，必須看醫生治理，在6歲前一定要治療，否則容易影響小朋友的心理健康，以及日後社交能力。

湯水專家張佩芳（芳姐）在個人網誌分享一款湯水——淮山芡實益智仁湯。她指出，芡實具有益腎固精、補脾止瀉、祛濕止帶的功能。而淮山可滋腎益精，有強健機體，治療小便頻數等症。而益智仁有補腎防衰的作用，主治溫脾止瀉，攝唾涎，暖腎，固精縮尿。

芳姐表示，用這3種簡單的中藥材煲湯常服，有助改善小兒夜間瀨尿的情況。

【功效】

有助治夢遺滑精、遺尿尿頻、脾虛久瀉、白濁、帶下等病症。

【材料】

淮山 1兩

芡實 1兩

益智仁 5錢

【製法】

1. 將淮山、芡實及益智仁浸洗

2. 全部材料用5碗水煮1小時成2碗，一天分服。

養生食譜獲張佩芳授權

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責任編輯：梁節儀