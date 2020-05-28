涉補習時非禮兩男童導師囚52月　官指瞞性罪行案底乘機獨處

▲ 涉案被告早前承認使用虛假文書等7項控罪，還押至今在區域法院判刑。（資料圖片）

便利店職員曾因與21歲以下同性肛交而被判監，早前卻在申請成為義務補習導師時隱瞞其性罪行案底，並於替兩名男童補習時分別非禮兩人。便利店職員早前承認使用虛假文書及非禮等7項控罪，今（28日）於區域法院被判囚52個月。法官判刑時質疑被告稱真心助人才隱瞞案底的說法，指被告明顯為怕家長及學生不接納，以致沒有機會與男童獨處，才隱瞞案底。

涉案被告甄梓豪（37歲）早前承認使用虛假文書、非禮及管有兒童色情物品等7項控罪，還押至今判刑。法官判刑時引述涉案兩名男童的創傷報告指，其中1名男童案發後不時會回想起遭被告侵犯時的畫面，覺得被告樣子令人噁心，需要繼續接受心理輔導。另1名男童的母親則於報告中指，男童事發後不時發噩夢，對於曾被侵犯感到羞恥，但自從被告被捕後，其情況開始有好轉。

法官又引述被告的背景報告等指出，被告有孌童癖，重犯機會非常高，日後應被禁止從事與兒童相關的工作。對於被告早前求情指，他是真心想替人補習，才隱瞞性罪行案底。法官質疑若被告真心助人，更應坦白披露其案底，讓相關機構及家長自行決定是否接納被告，而被告隱瞞案底，正正是因為他心知自己極可能不被接受，使他無法達到與男童單獨相處的目的，而非真心助人。

法官又指被告使用虛假文書，刻意隱瞞案底，令機構沒有戒心，安排他單對單接觸年幼學童，可謂處心積慮讓自己有機可乘。法官經考慮後，決定就7項控罪判以被告入獄52個月，並要求懲教處跟進被告對於強化和深入心理治療的需要。

案情指，被告曾於2010年就兩項與21歲以下同性肛交罪，經上訴後被判囚20個月。被告出獄後，於2018年10月及2019年2月分別申請成為義務補習社導師，期間簽署聲明指自己沒有性罪行案底。被告其後先後被安排為兩名年介6至7歲的男童補習，被告於補習期間，分別非禮兩名男童的下體。警方調查期間另發現被告的手機內藏有65段兒童色情影片。

記者：楊詠渝