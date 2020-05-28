【港產口罩】屈臣氏自家ASTM Level 2口罩明日開售　屈臣氏網店+門市+全線百佳有售

▲ 屈臣氏自家ASTM Level 2口罩明日開售。

屈臣氏自家口罩品牌「WatsMask WeCare」明日（29日）開售！

繼特選易賞錢會員優先購買後，屈臣氏自家口罩品牌「WatsMask WeCare」終於在明日於屈臣氏線上、香港門市及全線百佳發售。「WatsMask WeCare」的三層醫用口罩為一盒30片，易賞錢會員獨享價為$69.9，限買1盒，而建議零售價則為$79.9。

早前TOPick記者也實測「WatsMask WeCare」口罩質素。口罩為獨立包裝、三層設計，內層柔軟親膚，鐵線亦穩固貼鼻。TOPick記者發現，口罩外層亦能排水，水滴下去會形成水珠。剪開口罩，中間不織布過濾層在燈光下不透光。不過，過濾層部份位置在燈光下出現小孔。詳細實測即睇：【港產口罩實測】屈臣氏港產口罩開箱 TOPick實測試戴口罩貼面防水不透光

產品包裝資料

過濾標準：BFE&PFE≥99%、經SGS測試

製造廠商名稱：屈臣氏實業（長江和記實業成員）

產地：香港

數量：每盒30個獨立包裝

呎寸：175x95mm

售價：79.9元；易賞錢會員可享獨家優惠價69.9元

更多口罩報道，即睇：

【台灣口罩】台灣6月1日解禁口罩外銷 中衛：香港市民可於網上或屈臣氏購買【附購買連結】

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責任編輯：楊宛茜