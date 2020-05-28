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考評局精簡明年10科SBA要求　英文說話評估次數減半

社會 18:28 2020/05/28

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熱門 黃日華 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

疫情下全港學校停課多月，中三至中五生昨（27日）起復課。（資料圖片）

全港學校停課多月，中五生進行校本評核（SBA）的進度受阻，考評局昨（27日）去信學校，公布因應疫情而精簡2021年中學文憑試10科的校本評核要求，減少每科須呈交的評核數量，涉及必修的中英文科，而通識科的獨立專題探究（IES）則安排不變。

目前文憑試有14科設有校本評核，連同筆試計算該科最終成績。考評局昨通知學校，因應新冠肺炎疫情，檢視了明年文憑試的校本評核安排，為協助學校及學生能按時完成，10科須的評核數量減少。

受影響科目包括必修的中文及英文，選修科包括中國文學、生物、化學、物理、綜合科學／組合科學、資訊及通訊科技、科技與生活，以及視覺藝術。

中文科的校本評核選修單元數量，及英文科說話評估次數均由二變一，而各科的校本評核整體佔分比重不變。

其餘4科包括必修的通識教育，以及選修的設計與應用科技、健康管理與社會關懷，以及英語文學安排均維持不變。

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記者：馮琪雅

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