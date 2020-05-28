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稱遭催淚彈擊中致辱罵警員　無業漢擾亂秩序罪成候判

社會 18:41 2020/05/28

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被告王偉威准保釋候判。（資料圖片）

51歲無業漢疑於旺角街頭被催淚彈擊中，稱受影響下以粗言辱罵便衣警員，昨（27日）否認1項在公眾地方作出擾亂秩序的行為受審，今（28日）於九龍城裁判法院被裁定罪名成立。裁判官陳慧敏裁決時指，根據常識及生活經驗，案發地點有反修例示威，被告喧嘩而令他人起哄，情況相當可能破壞社會安寧，故裁定被告罪成，押後至6月12日判刑，以索取社會服務令報告。

被告王偉威（51歲），報稱無業，被控1項在公眾地方作出擾亂秩序的行為。控罪指他於2019年11月10日在旺角彌敦道與亞皆老街的公眾地方，作出擾亂秩序的行為，即不斷喧嘩，而意圖激使他人破壞社會安寧，或上述行為相當可能會破壞社會安寧。

裁判官陳慧敏今裁決時批評被告作供不盡不實，包括於辯方盤問階段，未有向當值律師提出不同意警方防線方向，至自辯階段才首次提出；被告自辯時又指警員以槍及強光指向他，同樣是首次提出。裁判官直指被告信口雌黃，認為開槍事件若真有其事，理應印象深刻，被告亦會向律師提出。

裁判官並不接納被告指涉案地點沒有人聚集的說法，同時考慮被告說話聲線及與警員的距離，肯定他當時有喧嘩，其行為激發其他人叫囂，對抗警方執法。

裁判官續指，雖然控方未能證明被告是否有意圖去激發他人，或只是受催淚煙影響而大叫，但根據一般人的常識及生活經驗，案發地點有反修例示威，被告喧嘩的確有可能導致他人衝擊防線、投擲雜物等，行為已達至相當可能會破壞社會安寧，裁定罪名成立。

代表被告的當值律師求情指，被告本任職隧道督導員，去年底遭裁員。被告有12項案底，上一次被定罪已是10年前，被告並非蓄意犯案，案發前受酒精影響，一時憤怒，沒有想清楚才犯下本案。

裁判官指被告案底纍纍，案發時行為令他人起哄，或導致嚴重後果，若非警方當機立斷，情況將一發不可收拾，惟事件中不涉及暴力的使用，會先為被告索取社會服務令報告，並押後判刑至6月12日。

記者：林欣樂

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