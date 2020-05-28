【三億駙馬】袁偉豪張寶兒透露結婚計劃　阿Ben親解購逾6千萬豪宅資金來源

▲ 袁偉豪與張寶兒回應二人的結婚傳聞。

阿Ben袁偉豪（Benjamin）跟張寶兒（Bowie）拍拖3年，近日屢傳好事近，二人早前大方承認聯名斥資近7千萬，購入清水灣傲瀧一個2,000多呎的複式單位連雙車位，並暗示婚期不遠。

同時，有指豪宅是張寶兒父親張煌煌出錢，當作寶貝女的嫁妝，對於買樓的結婚的種種報導，今日袁偉豪和張寶兒出席活動時就逐一解答。

袁偉豪和張寶兒早前坦承以聯名形式，斥資6,568.3萬元購入清水灣豪宅盤傲瀧的一個花園複式單位，實用面積2,205平方呎，連568平方呎私人花園，呎價29,788元。

▲ 廿四孝女友張寶兒出席袁偉豪主持的新節目記招。（東星圖片）

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二人再以400萬購入兩個車位，連同新居樓價，即斥資約7千萬置業，因此被外間視為將作為結婚愛巢。

袁偉豪當時亦向媒體証實跟女友首次置業，打算作投資用途，同時不否認有結婚打算。

今天（5月28日）袁偉豪和周柏豪主持的TVB新節目《兩個小生去Camping》舉行記招，袁偉豪的女友張寶兒亦有出席。二人就談起結婚的計劃。

▲ 《兩個小生去Camping》今天舉行記者會。（東星圖片）

經歷意外後珍惜彼此

張寶兒稱因為今年初駕車時，不巧遇到有人墮樓時跌在她的車頭玻璃，幸好當時她不在車內，有指經歷此意外後，令她跟袁偉豪感人生無常，加速結婚打算。

Ben坦言此事至今猶有餘悸：「我跟寶兒因此更體會珍惜彼此，或者因此讓大家誤會我們立刻結婚，但我們有自己的時間表，有消息時會告訴大家。」

另外，有傳二人所購入的7000萬豪宅，其中張父付4000萬作首期，張寶兒沒直接否認，只道：「那麼銀行也有幫忙給錢，主要是我們想投資而已。」

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▲ 位於清水灣的傲瀧向來是名人聚居地。（經濟日報圖片）

Ben解釋：「大家或者奇怪為何寶兒入行幾年，怎可能這麼有錢，或我們為何買得起，其實我們這幾年也很努力工作，我們也不是一下子全數付款，現在距離我們供樓的時間還有幾年，這也是一個動力，讓我們好好工作。」

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