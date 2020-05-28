【新冠肺炎】私家診所檢測量每日僅數百個　香港醫學會稱不足應增至過千

▲ 香港醫學會今日與多個醫學組織舉辦記者會，提醒市民抗疫不可鬆懈。（洪芷晴攝）

本港新冠肺炎疫情漸見緩和，香港醫學會於今日（28日）聯同香港感染及傳染病醫學會、香港西醫工會、香港醫務委員會執照醫生協會和香港私人執業專科醫生協會舉行記者會，提醒市民應持久抗疫，又提到現時私家醫生每日只做到數百個檢驗，認為數量不足，至少可增加至過千。

香港醫學會會長何仲平認為，若能盡早識別受感染人士並隔離，對控制疫情十分重要，他認為現時的深喉唾液檢測能發揮其最大的功效，鼓勵私家醫生及市民更多使用「加強化驗室監測計劃」，擴大社區監測，以減低社區傳播病毒的風險，「市民即使只有少少徵狀，都應該看醫生作檢測」，於採集深喉唾液樣本後送交衞生署轄下13間診所或18間醫院管理局普通科門診診所作病毒測試。

他又認為現時私家醫生每日只做得數百個檢測並不足夠，「起碼要做過千個檢測」。他引述政府資料顯示，本港大約1,100宗確診個案中，有8%來自私家診所檢驗，而累積收集約1.1萬個樣本中，約0.8%檢測結果為陽性，認為應增加檢測數目，掌握社區隱形播毒的情況。

對於限聚令逐漸放寬，何仲平指不少意見認為可逐步放寬，他亦認同有關說法，指相信市民若做足防護措施，引發下一波感染的風險不大。

香港感染及傳染病醫學會副會長林緯遜表示，早前本港出現零星本地確診個案，至今仍未找到源頭，可見現時本港仍有隱形患者。他指，雖然現時出現多種對於新冠病毒的快速測試，例如抗體測試，惟有關測試會受空窗期影響，可造成假陽性、假陰性結果，估計驗出陽性的結果可能只有4成，建議市民要進行任何快速測試，應先諮詢醫生意見。

他又引述海外研究指出，社區約有2成人是隱形病人，發病前2至6日已可傳播病菌，故市民應時刻佩戴口罩。

西醫工會會長楊超發表示，疫情開始時，家庭醫生門診「連烏蠅都無隻」，但隨左疫情緩和，到私家診所看症的病人漸增，其中有病人或有發燒、咳嗽等病徵，在未知病人是否確診新冠肺炎的情況下，醫生與病人的交叉感染風險增加。

他又指於疫情前，本港出現上呼吸道感染徵狀的比例約7、8成，惟於疫情時下降至零，至近日約重現約3至4成。

記者：洪芷晴

