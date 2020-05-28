【人犬永別】爸爸患胰臟癌9年終不敵病魔　愛犬提早1.5小時離世在天國等待主人

▲ 美國一名退役軍人9年前確診患有胰臟癌，愛犬一直陪伴左右，人犬更同日離世。

狗狗是人類的好朋友！美國一名退役軍人9年前確診患有胰臟癌，退休養病對抗病魔，9年以來，愛犬一直陪伴左右，女兒形容爸爸跟狗隻形影不離，是彼此最好的夥伴。近日，爸爸不敵病魔生命在倒數，狗狗像受影響下，健康亦轉差。於18日，愛犬比爸爸早1.5小時離世，在天國引領主人。

據美國《Kare11》報道，美國一名退役空軍Daniel Hove於2011年10月確診患有胰臟癌，翌年進行手術並決定退休養病。在9年抗病期間，如同家人的愛犬Gunner一直陪伴主人。Daniel的女兒Heather Nicoletti分享了爸爸與愛犬的故事，指出人犬彼此一直是最好的夥伴，最後一刻都陪伴彼此，一同年老並死去。

Heather表示，爸爸跟Gunner到哪兒都在一起，像情緒及健康也互相牽動，有時爸爸煩躁，Gunner也會心情不好。近年，爸爸的病情持續惡化，狗狗的健康亦出毛病，患上罕見病導致腿部腫脹無法正常走路。

人犬是好夥伴

人犬的床舖靠近，一起卧床休息。於5月18日，狗狗Gunner被獸醫斷定活不來，當天牠在主人身邊趴著休息，沒多久便停止了呼吸離世。同一天，相隔大約1小時半，爸爸亦斷氣離世，人犬同日上天堂去。

女兒表示狗狗選擇比爸爸早離開先行一步，像是要在天堂等候主人，叫爸爸在天國不用孤單。

欣慰他們一起離開，因為他們不能沒有彼此，這樣就不用面對失去對方的痛苦，對他們來說是最好的……

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責任編輯︰熊詠思