【疫巿優惠】港島香格里拉酒店Petrus春季盛宴　988元品嘗米芝蓮名廚3道菜晚餐

▲ 港島香格里拉酒店Petrus春季盛宴，這龍蝦蠶豆飯，除了彈牙的龍蝦是重點外，還有那用馬鈴薯做的蝴蝶脆片，很精緻啊！（何小雲攝）

一場午宴，就出動了4次餐車，或許這就是五星級盛宴的排場。當然沒有回歸酒店大家庭——Uwe Opocensky名廚的吸引力，再加上優質的食材，整件事就不能成事。而這3道菜套餐，更只是由$988起，更加是今時今日在新冠肺炎疫情下的bonus。以這個價錢在Petrus享用晚宴，兼送維港璀璨夜景，疫情後肯定蘇州過後無艇搭。

▲ 酒店餐車經常會出動，像這道香烤菠蘿甜品，就會即席在你面前烤製。（何小雲攝）

先講一講這位港島香格里拉大酒店行政總廚Uwe的履歷。出生於德國的他，曾在英國為名人如英女皇、查理斯王子及前美國總統克林頓烹調美食。Uwe更成功在5,000名候選人中脫穎而出，成為西班牙著名的米芝蓮3星餐廳El Bulli的8名客席主廚之一，為時半年。

▲ 只要你吃過一次Uwe Opocensky的菜式，便會終生難忘。（圖片酒店提供）

這經驗令Uwe其後在香港文華東方酒店擔任行政總廚時，Krug Room成為他精湛廚藝的表演舞台。筆者就見識過Uwe的神乎其技，不單食物賣相出色，令人讚歎，而且不消10分鐘，就可以將一枱餐桌，變成如月球表面般，全部都是可以吃下的甜品。

▲ 足有一隻手般大的西班牙紅蝦，入口極嫩滑。配烤麵包Sourdough，特別鹹香美味，完全KO。（何小雲攝）

之後Uwe放下身段，走去賣漢堡包、搞美食車，為Beef & Liberty餐廳發展中國和香港業務。而在加入港島香格里拉大酒店前，他更創辦同名餐廳Restaurant Uwe，可以說毋須宣傳，都一位難求，因為追隨者眾。

▲ 這道頭盤單看賣相就很吸引，南瓜片砌出向日葵模樣，南瓜籽則成花蕊，還有隱藏在下面不露相的鴨肝，濃與清的配搭非常匹配。還有那酥脆鬆化的Brioche Feuilletee酥餅，食到停不到口。（圖片酒店提供）

今次，他便與Petrus餐廳主廚Bjoern Alexander攜手設計春季菜譜，與可持續發展農場合作，以有機食材入饌。亮點包括那如花朵般漂亮的鴨肝配南瓜籽、西班牙紅蝦、魚子醬露筍、牛骨髓浸龍蝦配蠶豆飯、有「牛扒之王」的肋眼上蓋（Beef Calotte Steak，牛肋眼上方最嫩的部分）、法國南部Aveyron的羊肉，以及金桔撻配大黃及士多啤梨。冷熱頭盤及甜品各有3款菜式選擇，如加$248還可以吃到皇帝蟹，而主菜則有6款選擇，有魚、有肉、有海鮮，一定有得揀，只是會否樣樣都想試，難以落決定呢？

▲ 乳鴿釀在雅枝竹內，外層加上馬鈴薯薄片，十分香脆，而內裏的乳鴿生熟度剛剛好，夠嫩滑，Good Match！（何小雲攝）

Petrus春季菜譜

供應期：即日至6月30日

晚市套餐：

3道菜，$988包頭盤、主菜及甜品；或2款頭盤及1款主菜

4道菜，$1,288包2款頭盤、1款主菜及1款甜品

5道菜，$1,588包2款頭盤、2款主菜及1款甜品

地址：金鐘太古廣場港島香格里拉大酒店56樓

電話：2820 8590

營業時間：12nn-2:30pm；6:30pm-10pm

記者：何小雲