【疫巿優惠】港島香格里拉酒店Petrus春季盛宴 988元品嘗米芝蓮名廚3道菜晚餐
一場午宴，就出動了4次餐車，或許這就是五星級盛宴的排場。當然沒有回歸酒店大家庭——Uwe Opocensky名廚的吸引力，再加上優質的食材，整件事就不能成事。而這3道菜套餐，更只是由$988起，更加是今時今日在新冠肺炎疫情下的bonus。以這個價錢在Petrus享用晚宴，兼送維港璀璨夜景，疫情後肯定蘇州過後無艇搭。
先講一講這位港島香格里拉大酒店行政總廚Uwe的履歷。出生於德國的他，曾在英國為名人如英女皇、查理斯王子及前美國總統克林頓烹調美食。Uwe更成功在5,000名候選人中脫穎而出，成為西班牙著名的米芝蓮3星餐廳El Bulli的8名客席主廚之一，為時半年。
這經驗令Uwe其後在香港文華東方酒店擔任行政總廚時，Krug Room成為他精湛廚藝的表演舞台。筆者就見識過Uwe的神乎其技，不單食物賣相出色，令人讚歎，而且不消10分鐘，就可以將一枱餐桌，變成如月球表面般，全部都是可以吃下的甜品。
之後Uwe放下身段，走去賣漢堡包、搞美食車，為Beef & Liberty餐廳發展中國和香港業務。而在加入港島香格里拉大酒店前，他更創辦同名餐廳Restaurant Uwe，可以說毋須宣傳，都一位難求，因為追隨者眾。
今次，他便與Petrus餐廳主廚Bjoern Alexander攜手設計春季菜譜，與可持續發展農場合作，以有機食材入饌。亮點包括那如花朵般漂亮的鴨肝配南瓜籽、西班牙紅蝦、魚子醬露筍、牛骨髓浸龍蝦配蠶豆飯、有「牛扒之王」的肋眼上蓋（Beef Calotte Steak，牛肋眼上方最嫩的部分）、法國南部Aveyron的羊肉，以及金桔撻配大黃及士多啤梨。冷熱頭盤及甜品各有3款菜式選擇，如加$248還可以吃到皇帝蟹，而主菜則有6款選擇，有魚、有肉、有海鮮，一定有得揀，只是會否樣樣都想試，難以落決定呢？
Petrus春季菜譜
供應期：即日至6月30日
晚市套餐：
3道菜，$988包頭盤、主菜及甜品；或2款頭盤及1款主菜
4道菜，$1,288包2款頭盤、1款主菜及1款甜品
5道菜，$1,588包2款頭盤、2款主菜及1款甜品
地址：金鐘太古廣場港島香格里拉大酒店56樓
電話：2820 8590
營業時間：12nn-2:30pm；6:30pm-10pm
記者：何小雲