【黄日華喪妻】梁潔華訂於6月13日設靈　黃日華以大戲服為妻作陪葬

▲ 黃日華為太太喪事奔波。

黃日華太太梁潔華昨晚因病逝世，終年59歲，今日黃日華跟女兒黃芷晴前赴殯儀館，為梁潔華辦理身後事，華哥並透露，太太的喪禮定於6月13日設靈，並在翌日出殯。

黃日華和黃芷晴於梁潔華離世後首公開現身，今天（28日）下午駕駛私人座駕離開住所，車上載有女兒黃芷晴及兩名友人。眾人一同抵達紅磡世界殯儀館，飽受喪妻之痛的黃日華縱然精神尚可，但戴上眼鏡也難掩紅腫的雙眼。

▲ 一臉倦容的黃日華，感謝傳媒的慰問。（視覺中國）

【黃日華喪妻】黃日華父女往殯儀館 為梁潔華辦後事黃芷晴飲泣落淚

黃日華跟女兒今日前赴紅磡世界殯儀館，在館內處理太太身後事，逗留約3小時離開，黃日華父女均顯露疲態。

黃日華向傳媒表示，太太喪禮將於下月13日設靈，並在翌日出殯，喪禮儀式採用香港創價佛教及火葬儀式進行。

▲ 黃日華太太生前喜歡粵劇。（取自facebook）

至於太太的出殯壽衣，黃日華指因創價佛教並無指定款式，因此會在家中揀選太太生前喜歡穿的服裝。「因太太生喜歡做大戲，故會多於大戲衫及飾物做陪葬品。」

女兒芷晴透露，布置會以清淡簡潔為主，希望予親友舒服的感覺。

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