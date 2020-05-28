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林鄭月娥破天荒買頭版廣告　籲理解及堅定支持港區國安法

政治 19:26 2020/05/28

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熱門 黃日華 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

林鄭月娥破天荒買下明天多份報章頭版廣告，呼籲市民理解及支持港區國安法。（資料圖片）

全國人大今日通過「港區國安法」，特首林鄭月娥迅速發聲明表示歡迎。不過，她更有新招，就是破天荒買下明天（29日）多份報章頭版廣告，呼籲全港市民理解、堅定支持「港區國安法」。

這份廣告將在明天面世，以維港景色為背景，內容則以信件的方式，由林鄭去信香港市民，信中第一句便是「獅子山下，同舟共濟」，呼籲市民放開矛盾，追求理想－－「我們珍惜的香港」，不過信中其他內容，於近日談及立法的說法一樣。

林鄭在信中強調，香港享有高度自治，是直轄於中央政府的特區，並擁有一國兩制獨特優勢，而過去一年社會飽受創傷，構成恐怖主義風險，反對勢力公然挑戰中央及港府政權，乞求境外勢力干預香港事務，甚至制裁，而外部勢力的介入變本加厲，嚴重危害國家主權安全和發展利益，直指香港已成為國家安全缺口。

林鄭又在信中列出，「港區國安法」所防範的4種行為和活動，強調只為打擊極少數違法犯罪行為和活動，保護絕大多數市民的生命財產、基本權利和自由，市民可繼續依法享有自由，任何執法都必須嚴格依照法律規定。

她呼籲市民，充分理解及堅定支持「港區國安法」，強調每個國家都需要維護國家安全的法律，才能確保長治久安、人民生活穩定，中央制定法律，是要讓香港社會早日回復安定，重拾經濟民生發展，走出困局。

撰文 : 傅流螢

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