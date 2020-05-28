【新冠肺炎】嚴重患者用瑞德西韋5天或10天效果無別　許樹昌：可作為用藥長短參考

▲ （經濟日報資料圖片）

新冠肺炎疫情衝擊全球，新藥瑞德西韋用作治療確診患者成效，成全球焦點。美國吉利德科學就香港在內的8個國家地區共397名嚴重患者展開臨床用藥研究，發現5日或10日用藥療程成效無別，僅不足1成人出現噁心或急症呼吸道衰竭症狀。中大專家認為研究結果可為將來用藥長短作參考。

美國生物製藥公司吉利德科學為397名來自美國、意大利、西班牙、德國、香港、新加坡、南韓及台灣共55間醫院的嚴重患者，展開新藥瑞德西韋（Remdesivir）第3期臨床研究。參與研究的患者均12歲以上，有肺炎、血氧量低於94%或需輔助呼吸，當中有13人用藥前已需人工肺輔助呼吸。

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團隊將患者隨機分配到5日及10日療程兩組，首日都獲處方200毫克瑞德西韋，及後每日100毫克至療程完結。結果顯示，持續跟進至第14日後，有64%接受5日療程組別患者的症狀有顯著改善，死亡率為8%；至於接受10日療程患者，僅有54%於14天後有顯著改善，死亡率亦較高，達11%。

研究認為，因應10日療程組別中，需要用人工肺等嚴重患者較多，經分析後認為不論接受5日或10日療程，用藥成效亦無分別；噁心及呼吸道衰竭為最常見的用藥不良反應，分別佔整體9%及8%，而當中以接受10日療程者出現急症呼吸道衰竭及呼吸道衰竭症狀較多。

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團隊指，是次未有為安慰劑作對照研究，故未能證實瑞德西韋用作治療患者的成效有多大，結果亦未可推及於需插喉的危重患者，認為研究結果存一定局限性。團隊未來將招募5600名危重患者作進一步臨床研究，料2個月後有結果。

事實上，美國國家過敏與傳染病研究院(NIAID)早前亦就瑞德西韋發表研究，就來自10個國家地區逾千名患者作瑞德西韋及安慰劑對照研究，發現患者獲處方10天瑞德西韋後，可較安慰劑組別縮短病情4天，同時亦減少死亡率4.8個百分點。

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中大醫學院呼吸系統科講座教授許樹昌稱，兩份研究結果相輔相成，本港亦有30多名新冠肺炎患者參與是次研究，部分患者用藥前需要聞氣，患者症狀於用藥後翌日亦見舒緩，包括退燒及減輕咳嗽等呼吸道症狀；結果顯示5天及10用藥療程成效分別不大，反映將來如需用藥，可以此作用藥長短參考。

是次研究同樣於國際著名醫學期刊《新英倫醫學雜誌》(NEJM)發表，雜誌編輯稱瑞德西韋供應有限，而於嚴重患者用藥已知較為顯著，按是次研究結果，建議可考慮為未需插喉的嚴重患者用藥為期5天；待日後瑞德西韋供應增加，可就新藥療效作進一步了解。

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記者：陳正怡