【監警會報告】保安局專責小組首召開會議　擬8月匯報首份進度報告

▲ 監警會早前發表專題審視報告，就改善警隊的常規和程序提出52項建議。(資料圖片)

監警會早前就去年反修例期間大型公眾活動發表審視報告，並提出共52項建議，將由保安局局長李家超督導的專責小組跟進。保安局專責小組今日（28日）召開首次會議，為專責小組的工作定下具體方向，會將52項建議分為5個範疇處理，初步擬於8月向行政長官匯報首份進度報告。

首次會議由李家超主持，參與人士包括保安局和警務處代表，警務處副處長（管理）郭蔭庶亦有出席。李家超認為警方應優先處理幾方面的建議，包括有關向公眾發放資訊、記者在大型公眾行動中採訪的安排、警方內部及與其他相關部門的協調工作、臨時羈留設施及警員身分識別等。由於52項建議涉及的範圍廣泛，專責小組會將52項建議分為5個範疇，設立5個工作小組分別聚焦跟進所負責範疇的工作。5個範疇分別是—加強公眾訊息發放和檢討與傳媒關係；檢討武力使用指引；改善臨時羈留處的安排；優化警方行動部署和策略；以及加強警隊內部管理、協調和培訓。



李家超要求5個工作小組在評估相關議題的複雜性和迫切性後，訂出檢討和跟進的處理方法，匯報及展開相關工作，一些複雜性相對較低的項目應盡快予以落實，例如警方早前已表示停用新屋嶺扣留中心拘留公眾活動被捕人士，警務處於下月向專責小組提交落實有關安排的明確政策；並應盡快檢討和改善警方與其他部門或機構召開新聞發布會的制度；以及改善羈留設施在處理大型行動的人手編配、設備和其他安排。專責小組應考慮按項目需要，邀請其他部門和機構就相關議題參與討論和研究。



李家超在會上表示，專責小組會定期向行政長官提交工作進度報告，初步擬定於8月向行政長官匯報首份進度報告，之後作季度報告。警方亦須透過《獨立監察警方處理投訴委員會條例》下的機制，向監警會匯報商討跟進行動。專責小組的會議和工作安排會配合警方向監警會的進度匯報。

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責任編輯：蘇文軒