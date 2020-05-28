博愛醫院隔離病房負氣壓系統一度故障　護士期間曾為新冠肺炎疑似患者抽驗但無確診

▲ 博愛醫院一隔離病房的負壓系統昨日一度故障。（經濟日報資料圖片)

再有公立醫院的隔離病室負氣壓系統出現故障，博愛醫院指，昨日(27日)下午約5時10分，本院一個內科及老人科病房的職員，發現病房內其中一個獨立隔離病室的負壓系統亮起紅燈警報，隨即通知駐院的機電工程署人員。檢查發現，該署工程承辦商人員下午在天台進行恆常維修期間，意外觸碰通風系統的安全掣，導致該隔離病室的通風及負氣壓系統暫停運作。工程人員在5時25分重啟系統，通風及負氣壓系統回復正常。

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根據病房紀錄，一名護士曾在4時55分，安排一名需要抽取鼻咽樣本的病人入住該獨立隔離病室，當時警報燈號為綠色，即房間處於正常負氣壓水平。護士在十分鐘內完成抽取樣本並離開病室。

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該名病人一直留在病室，直至晚上確認對新冠肺炎病毒呈陰性，因病人本身並非患有具傳染性的疾病，獨立隔離病室外的醫護人員及病人均有穿戴合適個人保護裝備，院方評估今次事件沒有構成任何感染風險。院方指非常關注事件，已要求機電工程署檢視監察及通報機制，並全面檢查系統以確保正常運作，並已透過「早期事故通報系統」通報醫院管理局總辦事處。

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責任編輯：楊玉珠