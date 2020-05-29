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【救救動物】陸龜疑被人從高處擲下　龜殼碎裂血肉模糊橫屍新蒲崗

休閒 11:31 2020/05/29

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熱門 黃日華 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

陸龜橫屍街頭，血肉模糊。

任何動物皆有靈性，不容人類肆意殘害。本港有網民昨日（28日）在新蒲崗街頭發現，一隻陸龜疑似被人從高處擲下，橫屍街頭，死狀慘烈。

有網民昨日（28日）在facebook群組「黃大仙區友(黃大仙，新蒲崗，鑽石山，慈雲山......」發帖指，當日路過新蒲崗一處街頭時，發現一具陸龜慘死的屍體。從照片可見，慘死陸龜的龜殼完全碎裂，內臟濺滿一地呈放射狀，現場血肉模糊，該名網民估計這隻陸龜疑似被人從高處擲下。

照片在網上曝光後，不少網民均表示當日經過現場時均有發現這隻慘死的陸龜，並指出陸龜是有靈性的生物，紛紛狠批下手的人「無人性」、「好變態」、「有報應」，又指慶幸當時沒有途人經過，否則可能釀成兩命傷亡。不過，亦有網民猜測可能陸龜被放養天台而自己不慎墮樓，但即使如此陸龜主人仍有疏忽照顧的責任。

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責任編輯:熊詠思

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