港大醫學院用機械臂為逾160人換關節　假體植入準確度達98%

▲ 截至本月22日，瑪麗醫院共完成161宗手術，包括79宗全膝及47宗全髖關節置換等，全部患者康復進度良好。（馮漢柱攝）

港大醫學院矯形及創傷外科學系去年1月，在瑪麗醫院引入公立醫院首部機械臂系統，以嶄新技術進行關節置換手術，有患先天髖關節發育不良病人，以新技術完成手術後翌日便可下床走動。

現年34歲、患「侏儒症」的譚楚穎，因先天髖關節發育不良，3年半前盤骨位置初現痛楚，至去年8月不敵劇痛要接受右髖骨關節置換手術，有別於傳統手術，譚楚穎接受了準確度更高的嶄新機械臂系統來完成手術，術後恢復過程良好，翌日便可下床，至今亦不需倚靠輪椅，形容︰「醫生給回我對生活的盼望。」

譚楚穎自小經歷增高手術，讓身高由95厘米增至130厘米，以為可過正常生活時，3年半前卻因先天髖關節發育異常出現疼痛，「每動一步前都要想動不動好，因痛到驚，對前路很沮喪」。

▲ 現年34歲、患「侏儒症」的譚楚穎，去年接受機械臂右髖骨關節置換手術，術後恢復過程良好。（馮漢柱攝）

假體植入準確度達98%

港大醫學院矯形及創傷外科學系臨床副教授忻振凱指，退化性關節炎屬中老年人常見骨科疾病，約73%患者需進行全膝關節置換手術，以減少痛楚，或改善「O型腳」等情況，另有小部分患者如譚楚穎因先天性疾病要進行全髖關節置換手術。

忻續指，傳統手術用X光，只照出平面二維圖像進行術前規劃，手術期間要依賴醫生以手動工具為病人截骨，及徒手植入假體關節，講求醫生經驗，存在假體植入位置不當而移位等風險，而放置假體準確性為8成，5年內關節翻修率達7%；而以機械臂系統嶄新技術進行關節置換手術，因用3D電腦掃描進行術前計劃，同時機械臂亦可鎖定醫生削骨位置及方向，大大提升放置假體準確性至98%，惟無可避免會出現細菌感染情況，故5年內翻修率仍有3%。

▲ 新技術可用3D電腦掃描，讓醫生進行術前計劃。（馮漢柱攝）

截至本月22日，瑪麗醫院共完成161宗手術，包括79宗全膝及47宗全髖關節置換等，全部患者康復進度良好，大部分人術後首日已能下床走動，84%更能直接出院；忻指新技術適用於首次接受相關手術的患者，但患者需支付術前的電腦掃描費用，每次約2,000元，料未來一年約4成、200名患者會轉用。

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記者：鄧凱文