【小一派位】統一派位下周揭盅　部分學校叩門改網上收表　疫下跨境生來港意欲減

▲ 教育局披露，今年小一統一派位共有19,554人獲派首三個志願，滿意率為73%，按年微跌0.1個百分點。（資料圖片）

本年度小一統一派位結果下周揭盅，教育局昨（28日）預先披露，今年共有19,554人獲派首三個志願，滿意率為73%，按年微跌0.1個百分點；而疫情下，今年家長毋須親身領取派位結果，教育局將改以郵遞方式於下周三至四（6月3至4日）通知家長。有小學校長亦指受疫情及社會環境影響，跨境生來港升學意慾將受影響。

適齡學童減少，今年參加小一統一派位人數續按年減少541人，至26,793人，跌幅為2%。繼去年獲派首三個志願的滿意率創下近年高位的73.1%後，今年滿意率僅微跌0.1個百分點，至73%。若連同早前放榜的自行分配學位計算，整體滿意率為85.4%，稍高過去年的85.2%。

校長：疫下跨境生來港意慾減

資助小學校長會名譽主席張勇邦表示，預計未來數年人口波幅不大、沒有「懸崖式下跌」，故派位滿意率料變化不大，但受到疫情及社會狀況影響，或會有跨境學童家長選擇留在內地讀書，「未來1、2年可能會有影響，數字對全港而言雖不算大，但會有一定影響。」而跨境生家庭社經背景有差異，有相對基層的打工仔，亦有到九龍城名校網置業的家長，難以預計會否影響名校入學競爭。

至於疫情下的「叩門」安排，張勇邦說，知悉有部分學校改為網上收表，其任教的灣仔聖公會聖雅各小學仍要求家長親身到校交表，但改為將文件投入箱，不經人手接收。

▲ 資助小學校長會名譽主席張勇邦（左）估計，受到疫情及社會狀況影響，或會有跨境學童家長選擇留在內地讀書。（資料圖片）

教育局提醒家長，曾於本年1月為子女辦妥統一派位選校手續的家長，將於6月3至4日，收到由香港郵政透過速遞的「小一註冊證」，如郵政人員派遞時無人收件，會留下「領取郵件通知卡」，家長可於下一個工作天下午或之後到指定郵政局領取郵件；倘家長於6月5日仍未收到上述文件，可於6月6至7日到指定領取中心取回「小一註冊證」。

下月9日起 需到獲派校註冊

為減少人群聚集及保持適當社交距離，教育局會按學童小一入學申請編號的最後一個數字編配，家長需在6月9或10日的指定時段，到獲派學校辦理註冊手續；如家長未能如期註冊，可延至6月11日辦理；若因要事未能於上述日期辦理，須事先與獲派學校的負責人聯絡，以便另作安排，否則將被視作放棄該學位論。

鑑於14天強制檢疫安排，教育局早前已通知跨境學童的家長，在指定註冊日期透過傳真、電郵、郵寄或授權親友代辦方式，辦理註冊手續。

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記者：馮琪雅