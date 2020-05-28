【食物中毒】「洪家手作」連爆食物中毒　區議員接求助個案擬法律追討

▲ 本港「洪家手作」爆出食物中毒，涉及逾200人。(資料圖片)

本港「洪家手作—洪瑞珍三明治」接連出現食物中毒個案，已有逾200人進食後不適，而涉事位荃灣南豐中心的店舖已未有營業，連招牌亦已拆走。有荃灣區議員指，接獲多名受害者求助，正計劃透過法律途徑追究賠償。

荃灣區議員趙恩來表示，近日接獲5、6個家庭約10多名受害者的求助，最嚴重個須留院，他指受害者除希望獲得賠償外，亦希望透過法律取回公道，呼籲其他苦主與其聯絡，一起入稟追究賠償，惟詳情仍有待與法律意見商討。

【食物中毒】再多14人進食港產洪瑞珍三文治後食物中毒 累計229人中招 12人糞便樣本檢出沙門氏菌

截至今日下午4時，衞生防護中心共確認96個相關的懷疑食物中毒個案群組，涉及229人。化驗結果顯示當中12名受影響人士的糞便樣本及一個剩餘食物樣本對D組沙門氏菌呈陽性反應。所有受影響人士目前情況穩定。衞生防護中心正繼續調查。而食物安全中心早前跟進事件時發現，該食物製造廠房涉嫌無牌經營，已向有關處所負責人提出檢控，亦已指令有關處所停止製作及售賣有關三文治。

爆出食物中毒事件後，台灣方面的「洪家手作」在社交平合上貼上聲明，指台灣總店僅向香港代理提供技術指導教學，基於責任已向代理「了解事情的狀況並且處理中」，強調當地店面食品生產質素沒有任何問題。而台灣「洪瑞珍」公司曾澄清「洪家手作」與洪瑞珍完全無關，在台灣及香港地區以「洪家手作洪瑞珍三明治」，或「洪家手作洪瑞珍二代店」為名開設的店舖，屬仿冒洪瑞珍品牌，混淆欺騙消費者。

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記者：蘇文軒