美校或收緊華生機制　恐波及港生

▲ 中美關係逐漸轉差，香港成為政治風眼，預料對計劃在明年到美國升讀大學的港生構成影響。（資料圖片）

美國有官員指港區國安法一旦實施，可能會對中國作出簽證制裁，有升學顧問表示，昨已收到約10宗家長查詢對子女赴美升學的影響。

他指目前未見有實質影響，但因應中美關係逐漸轉差，香港成為政治風眼，估計美國大專院校有機會收緊對中國學生的收生機制，或對計劃在明年到美國升讀大學的港生構成影響。

簽證制裁 料僅針對中國

主打赴美留學的升學顧問中心領峰教育（THE EDGE）總經理黃旭俊表示，昨日收到約10宗家長查詢有關港區國安法引起的政治爭議，對子女赴美留學，特別是簽證問題。他說，事件發生的時間太短，大學方面亦未有發出相關新信息，暫未見事件對學術範疇構成的實質影響，而據傳媒報道資訊，美國擬作出的簽證制裁只是針對中國，亦未有提及香港。

不過，他坦言︰「當中美關係不好，香港夾在中間，可能會有影響。」因今年9月入學的結果早於年初塵埃落定，估計明年入學的學生最受影響，有可能影響美國的大學評核方針。

他解釋，雖然當地大學不會口頭承諾或書面列明每年收取多少名中國學生，但據其觀察，部分名牌大學如麻省理工學院（MIT）最近每年只收約1%外國學生，憂當地大學會再收緊收生機制，如限制學生國籍等。

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記者：馮琪雅