【港區國安法】中聯辦︰堅決擁護全國人大決定 盼立法盡快完成

▲ 中聯辦強調，堅決擁護全國人大決定，期盼有關立法盡快完成。（資料圖片）

十三屆全國人大三次會議今日（28日）表決通過「港區國安法」 。中聯辦發言人發表談話表示，決定對維護香港長期繁榮穩定，確保「一國兩制」實踐沿着正確軌道前進具有重大而深遠的意義。發言人強調，中聯辦堅決擁護全國人大決定，會積極反映港人心聲，期盼有關立法盡快完成。

發言人指出，決定通過充分體現了該決定是包括香港同胞在內全體中國人民的共同意志。

發言人稱，連日來，參加兩會的全國各地方和各界別人士完全贊同香港國家安全立法，港區全國人大代表和政協委員，以及政界、商界、法律界、專業界等紛紛發表談話，各社團、機構、企業主動發表聲明，表達對國家安全立法合法性、必要性、迫切性的高度認同。又提到，截至28日，共有超過185萬名市民參與街站和網上聯署的「國安立法」簽名行動，充分說明思穩求安已成為香港社會強烈呼聲，維護國家安全有關立法勢在必行。

發言人強調，沒有任何國家允許在其本國領土從事分裂國家等危害國家安全的活動，香港在國家安全方面「不設防」的狀況不能再繼續下去，有了國家安全，才有安定的生活和發展環境。發言人形容，「港區國安法」是香港法治和市民生活的「守護神」，是香港實現新發展、創造新繁榮的「安全閥」。

發言人指出，建立健全香港特區維護國家安全的法律制度和執行機制，在保護香港社會「絕大多數」的同時，必將嚴厲打擊那些肆意妄為的「極少數」，這是法治正義的體現，又正告那些極端激進分子和背後勢力，玩火者必自焚，「切勿錯判形勢，切勿低估中央決心，切勿幻想外部勢力的無理干預成為他們的護身符。」

發言人亦奉勸年輕人切莫被煽動蒙蔽、以身試法，成為少數幕後黑手推到街頭的「炮灰」，置自身安全和人生前途於險境，要明白「有案底的人生絕不會精彩」。

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責任編輯：林曉君