  • 28°C
香港時間 : 2020529日 (五) 10:06
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 黃日華 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【意志不滅】患罕病依賴呼吸機與輪椅為伴　城大女生臨終病床前獲頒畢業證書

教育 09:56 2020/05/29

分享：

熱門 黃日華 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

患有罕見病的城大女生孔美淇上周不幸病逝，臨終前在病床獲頒畢業證書。

患有罕見病「肌原纖維肌病」的孔美淇於2016年入讀城大，修讀翻譯及語言學。即使平日依賴呼吸機、坐輪椅出入，但無阻她的讀書夢。孔美淇上周不幸病逝，臨終在病床前獲頒畢業證書，並以甲等榮譽的優異成績畢業。

校長親頒畢業證書

城大校長郭位於5月18日更新網誌，透露他於5月16日傍晚懷著沉重的心情，聯同學生事務副校長葉豪盛教授、秘書長袁國傑教授、學務長崔永康教授、伍清華博士等，到廣華醫院探訪於深切治療部的孔美淇，當時她已失去知覺。

病床邊，我代表大學頒給她文學士（翻譯及傳譯）學位畢業證書及甲等榮譽錦帶，由淇淇的媽媽代為接受。

郭校長自2008年起每年定期家訪學生，他於3年前家訪時結識了孔美淇及其家人。他憶起這位學生的往事，寫道︰

淇淇依賴呼吸機、乘輪椅出入。過著如此艱難的日常生活，卻無阻她樂觀面對人生、廣闊交友、積極學習。

好學積極意志無窮

孔美淇在大學不但勤奮讀書，亦積極參與活動，包括擔任「融入大使」，以特殊教育學生的身份，推廣傷健共融。郭校長指她「孜孜不倦追求學問」，一直保極佳的學業成績，每年獲頒各種獎學金。

她在緊急入院前已提交畢業論文，撐到學期的最後一刻，最終以最優秀的甲等榮譽完成學業。郭校長見證了一位年青人的典範，感嘆︰

生命或許不完美，意志總是無窮盡。

孔美淇曾於2016-17年度獲「香港賽馬會獎學金」，她在獲獎學金後寫下感受，表示一度因患病而自怨自艾，但媽媽為照顧她無私奉獻，令她堅持繼續學業。我非常感謝媽媽犧牲自己的時間去協助她完成大學夢，也感激老師們的耐心教導和扶持。

更多勵志好學的報道，即睇︰

【升中派位】年幼喪父媽媽獨力撐起頭家　小六男生考入Band 1英中立志當醫生

【升中派位】屋邨小子憑田徑重拾自信　發奮讀書獲喇沙取錄「開心到跳起」

TOPick推出【停課不停學】小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰駱秀玲

正能量 罕見病 香港城市大學 郭位 畢業 傷健共融 大學 學士

最高瀏覽

【BB來了】陳明恩結婚3年宣布造人成功　跟丈夫公布喜訊：好大的禮物
14:08 2020/05/28
【BB來了】陳明恩結婚3年宣布造人成功　跟丈夫公布喜訊：好大的禮物
【港產口罩】屈臣氏自家ASTM Level 2口罩明日開售　屈臣氏網店+門市+全線百佳有售
18:12 2020/05/28
【港產口罩】屈臣氏自家ASTM Level 2口罩明日開售　屈臣氏網店+門市+全線百佳有售
【真人真事】台版《無聲吶喊》聾啞學校被揭百宗集體性侵　校車犯案涉事者仍逍遙法外【有片】
11:45 2020/05/28
【真人真事】台版《無聲吶喊》聾啞學校被揭百宗集體性侵　校車犯案涉事者仍逍遙法外【有片】