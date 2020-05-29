【意志不滅】患罕病依賴呼吸機與輪椅為伴　城大女生臨終病床前獲頒畢業證書

▲ 患有罕見病的城大女生孔美淇上周不幸病逝，臨終前在病床獲頒畢業證書。

患有罕見病「肌原纖維肌病」的孔美淇於2016年入讀城大，修讀翻譯及語言學。即使平日依賴呼吸機、坐輪椅出入，但無阻她的讀書夢。孔美淇上周不幸病逝，臨終在病床前獲頒畢業證書，並以甲等榮譽的優異成績畢業。

校長親頒畢業證書

城大校長郭位於5月18日更新網誌，透露他於5月16日傍晚懷著沉重的心情，聯同學生事務副校長葉豪盛教授、秘書長袁國傑教授、學務長崔永康教授、伍清華博士等，到廣華醫院探訪於深切治療部的孔美淇，當時她已失去知覺。

病床邊，我代表大學頒給她文學士（翻譯及傳譯）學位畢業證書及甲等榮譽錦帶，由淇淇的媽媽代為接受。

郭校長自2008年起每年定期家訪學生，他於3年前家訪時結識了孔美淇及其家人。他憶起這位學生的往事，寫道︰

淇淇依賴呼吸機、乘輪椅出入。過著如此艱難的日常生活，卻無阻她樂觀面對人生、廣闊交友、積極學習。

好學積極意志無窮

孔美淇在大學不但勤奮讀書，亦積極參與活動，包括擔任「融入大使」，以特殊教育學生的身份，推廣傷健共融。郭校長指她「孜孜不倦追求學問」，一直保極佳的學業成績，每年獲頒各種獎學金。

她在緊急入院前已提交畢業論文，撐到學期的最後一刻，最終以最優秀的甲等榮譽完成學業。郭校長見證了一位年青人的典範，感嘆︰

生命或許不完美，意志總是無窮盡。

孔美淇曾於2016-17年度獲「香港賽馬會獎學金」，她在獲獎學金後寫下感受，表示一度因患病而自怨自艾，但媽媽為照顧她無私奉獻，令她堅持繼續學業。我非常感謝媽媽犧牲自己的時間去協助她完成大學夢，也感激老師們的耐心教導和扶持。

更多勵志好學的報道，即睇︰

【升中派位】年幼喪父媽媽獨力撐起頭家 小六男生考入Band 1英中立志當醫生

【升中派位】屋邨小子憑田徑重拾自信 發奮讀書獲喇沙取錄「開心到跳起」

TOPick推出【停課不停學】小學各級工作紙，參考名校精選試題，鞏固知識，緊貼學習進度。立即免費下載：bit.ly/2X96KAZ

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯︰駱秀玲