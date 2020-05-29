【防曬護膚】日本人氣美容網公開最佳防曬品排行榜　一文看盡日本女生最愛防UV清單【內附排名】

▲ 日本美容網站cosme整理了「好用防曬產品人氣排行榜」，以下有日本女生最新Top10常用清單予大家參考。

炎炎夏日，怎會少得用防曬用品？不少皮膚科醫生指出想要皮膚好，防曬尤其關鍵，用以保護皮膚免受紫外線傷害和預防色斑。日本美容網站cosme整理了「好用防曬產品人氣排行榜」，以下有日本女生最新Top10常用清單予大家參考。

第10位：ETVOS舞伶礦物防曬蜜粉餅

▲ ETVOS舞伶礦物防曬蜜粉餅 。(官方網站)



防曬系數：SPF45/PA+++

重量：8g

價錢：$310

這款方便攜帶的防曬粉餅，不含8大有害物質（石油基表面活性 / 礦物油 / 矽靈 / 焦油色素 / 合成香料 / 防腐劑 / 酒精 /紫外線吸收劑），另外具高防曬系數，為肌膚帶來微啞光自然妝效，最適合補妝時使用。

第9位：Lunasol GLOWING DAY CREAM UV

▲ Lunasol GLOWING DAY CREAM UV。(官方網站)

防曬系數：SPF40/PA+++

重量：40g

價錢：$356

這是一款無色透明的長效保濕防曬乳霜，能為肌膚形成一層保護作用的「水光膜」去抵抗紫外線的傷害。

第8位：Les Merveilleuses LADURÉE Sun Protection Body Cream

▲ Les Merveilleuses LADURÉE Sun Protection Body Cream。(官方網站)

防曬系數：SPF50/PA++++

重量：100ml

價錢：$270

此產品添加大量利用水蒸氣蒸餾法抽取的玫瑰水，充滿玫瑰的香氣；UV-in-Oil乳液質感如水般清爽不黏稠，配合兩種高度鎖水的水溶性分子，能快速被推開，迅速滲透保護肌膚。

第7位：AYURA UV Milk Sensitive

▲ AYURA UV Milk Sensitive。(官方網站)

防曬系數：SPF50+/PA++++

重量：50ml

價錢：$221

為敏感肌而設的防曬乳霜具有抗藍光、防止花粉及PM2.5等外來刺激入侵，達到抑制肌膚受損的效用，質感輕透，同時可避免粉刺及暗瘡等問題。

第6位：Dior DIORSNOW ULTIMATE UV SHIELD

▲ Dior DIORSNOW ULTIMATE UV SHIELD。(官方網站)

防曬系數：SPF50+/PA++++

重量：30ml

價錢：$470

適合所有膚質，擁有高度防曬功效之餘，質感輕盈清爽，給予肌膚長達8小時的舒適和水潤感。

第5位：Anessa極防水美肌uv乳液

▲ Anessa極防水美肌uv乳液。(官方網站)

防曬系數：SPF50+/PA++++

重量：60ml

價錢：$195

這新款防曬乳液有遇汗、水、熱時能強化UV防曬膜的技術，蘊含50%雙效護膚成分，質地輕盈清爽不黏膩；更可作妝前底霜使用，又可以一般潔面產品輕易卸除、散發陣陣清新柑橘香味。

第4位：Kanebo Global Skin Protector

▲ Kanebo Global Skin Protector。(官方網站)

防曬系數：SPF50+/PA++++

重量：60ml

價錢：$380

這款多功能防曬霜，能夠防止空氣中的微粒子污垢黏附於肌膚上，並隔絕猛烈紫外線及乾燥傷害。質感舒適，柔滑易推，能夠讓大家在日間保持肌膚滋潤柔軟。

第3位：GIVENCHY L' Intemporel Blossom Compact Day Cream

▲ GIVENCHY L' Intemporel Blossom Compact Day Cream。(官方網站)

防曬系數：SPF15 / PA+

重量：12g

價錢：$490

氣墊日霜有十分吸睛的粉紅與白大理石紋理，與皮膚接觸後會自然融合，適合各種肌膚類型，上面後能柔化面上瑕疵，讓皮膚觸感保持滋潤、光滑和飽滿。

第2位：ETVOS 舞伶防曬礦物粉

▲ ETVOS 舞伶防曬礦物粉。(官方網站)

防曬系數：SPF50/PA++++

重量：5g

價錢：$250

極親膚的素粉色為皮膚帶來自然光澤，有亮膚之效。當中人型Ceramide及摩洛哥堅果油等保濕成份，以及甘草酸二鉀等曬後護膚成份，能夠在防曬同時保護肌膚。

第1位：DECORTÉ SUN SHELTER

▲ DECORTÉ SUN SHELTER。(官方網站)

防曬系數：SPF50+/ PA++++

重量：35g

價錢：$210

這款高效防曬CC底霜能遮蓋毛孔皮膚不平滑的問題，打造濾鏡的效果，色斑和膚色不均也能自然地遮蓋，讓你的肌

膚散發滿溢的透明感和提亮膚色，一共有3個顏色可以選擇。

記者：趙景隆