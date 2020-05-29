【飛虎之雷霆極戰劇透】第11集劇情預告　永飛半身不遂生無可戀

▲ 《飛虎之雷霆極戰》

《飛虎之雷霆極戰》由苗僑偉、黃宗澤、吳卓羲、馬國明、汪明荃、Lee Pace、梁競徽、吳啟華、王敏德、陳山聰、蒙嘉慧、張曦雯參演，第10集講到受傷的永飛得悉自己根本不是員警，心灰意冷。與此同時，瑩脅持蘭姨逼使永飛現身，龍、飛趕赴現場之時，親眼目睹蘭姨墜樓，悲痛欲絕。

第11集（1/6）

永飛性命危在旦夕，為保留最終線索，家成與飛虎隊被逼終止行動。

文龍獨闖龍潭，國棟受命秘密支援。永飛慘被黑幫施以酷刑，雙腿殘廢，文龍與國棟先後殺入敵陣，捨身為抵抗敵，卻被重重包圍，瀕死的永飛難釋禍及母親的傷痛，苦不堪言。

A Team成員未能接受飛虎隊見死不救，逸敏深知龍、飛和嘉楠早已飽曆滄桑，從旁扶持。

蘭姨重傷昏迷，嘉楠獨自探望，更坦誠道出所有真相。

多年以前，嘉楠身懷六甲卻以為永飛誤歧入途，人生步向絶望之際，決定為永飛墜胎，今天真相大白，嘉楠無言以對。

另一邊廂，歐陽正買通溫海，企圖利用傳媒力量攻擊警方，立下暗花，向唐永飛下達江湖追殺令。

正當家成竭力保護唐永飛安全之時，卻備受各方壓力，然而，半身不遂的永飛生無可戀，文龍默默相伴。

「唐永飛臥底案」轟動全城，朱議員乘機煽動群眾向警方作出嚴厲抗議，A Team之秘出現曝光危機。

《飛虎之雷霆極戰》第10集劇情 上一頁