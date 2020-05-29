  • 28°C
香港時間 : 2020529日 (五) 11:06
靚太生活雜誌

會員專區

專題:設計思維 無限可能

熱門關鍵字 : 黃日華 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :
現在閱讀

主頁

報章

投資

專欄

地產站

TOPick

中小企

iMoney智富

其他版本 :

【飛虎之雷霆極戰劇透】第11集劇情預告　永飛半身不遂生無可戀

娛樂 10:06 2020/05/29

分享：

熱門 黃日華 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

《飛虎之雷霆極戰》

《飛虎之雷霆極戰》由苗僑偉、黃宗澤、吳卓羲、馬國明、汪明荃、Lee Pace、梁競徽、吳啟華、王敏德、陳山聰、蒙嘉慧、張曦雯參演，第10集講到受傷的永飛得悉自己根本不是員警，心灰意冷。與此同時，瑩脅持蘭姨逼使永飛現身，龍、飛趕赴現場之時，親眼目睹蘭姨墜樓，悲痛欲絕。

第11集（1/6）

永飛性命危在旦夕，為保留最終線索，家成與飛虎隊被逼終止行動。

文龍獨闖龍潭，國棟受命秘密支援。永飛慘被黑幫施以酷刑，雙腿殘廢，文龍與國棟先後殺入敵陣，捨身為抵抗敵，卻被重重包圍，瀕死的永飛難釋禍及母親的傷痛，苦不堪言。

A Team成員未能接受飛虎隊見死不救，逸敏深知龍、飛和嘉楠早已飽曆滄桑，從旁扶持。

蘭姨重傷昏迷，嘉楠獨自探望，更坦誠道出所有真相。

多年以前，嘉楠身懷六甲卻以為永飛誤歧入途，人生步向絶望之際，決定為永飛墜胎，今天真相大白，嘉楠無言以對。

另一邊廂，歐陽正買通溫海，企圖利用傳媒力量攻擊警方，立下暗花，向唐永飛下達江湖追殺令。

正當家成竭力保護唐永飛安全之時，卻備受各方壓力，然而，半身不遂的永飛生無可戀，文龍默默相伴。

「唐永飛臥底案」轟動全城，朱議員乘機煽動群眾向警方作出嚴厲抗議，A Team之秘出現曝光危機。

《飛虎之雷霆極戰》第10集劇情  上一頁

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【飛虎之雷霆極戰】黃宗澤演兩分鐘談判戲全英文對白　網民評價Bosco：第一次來說很不錯【有片】
17:38 2020/05/28
【飛虎之雷霆極戰】黃宗澤演兩分鐘談判戲全英文對白　網民評價Bosco：第一次來說很不錯【有片】
【飛虎之雷霆極戰】蒙嘉慧7年後再拍TVB劇　Yoyo自揭與鄭伊健生活點滴
15:34 2020/05/21
【飛虎之雷霆極戰】蒙嘉慧7年後再拍TVB劇　Yoyo自揭與鄭伊健生活點滴
【飛虎之雷霆極戰】汪明荃爆《野蠻奶奶》原有第3輯　黃宗澤被阿姐「詐型」嚇到一額汗
15:31 2020/05/20
【飛虎之雷霆極戰】汪明荃爆《野蠻奶奶》原有第3輯　黃宗澤被阿姐「詐型」嚇到一額汗
TVB 電視劇

最高瀏覽

【BB來了】陳明恩結婚3年宣布造人成功　跟丈夫公布喜訊：好大的禮物
14:08 2020/05/28
【BB來了】陳明恩結婚3年宣布造人成功　跟丈夫公布喜訊：好大的禮物
【港產口罩】屈臣氏自家ASTM Level 2口罩明日開售　屈臣氏網店+門市+全線百佳有售
18:12 2020/05/28
【港產口罩】屈臣氏自家ASTM Level 2口罩明日開售　屈臣氏網店+門市+全線百佳有售
【真人真事】台版《無聲吶喊》聾啞學校被揭百宗集體性侵　校車犯案涉事者仍逍遙法外【有片】
11:45 2020/05/28
【真人真事】台版《無聲吶喊》聾啞學校被揭百宗集體性侵　校車犯案涉事者仍逍遙法外【有片】