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【限時優惠】Dreyer's聯乘7-Eleven推雪糕優惠　一連5日$100買8件扭紋脆筒/脆皮雪糕批/雪糕杯

精明消費 10:22 2020/05/29

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熱門 黃日華 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

Dreyer's聯乘7-Eleven推雪糕優惠，一連5日$100買8件扭紋脆筒/脆皮雪糕批/雪糕杯。

Dreyer's聯乘7-Eleven Hong Kong推出雪糕優惠，$100可買8件Dreyer's雪糕，平均約$12.5一件。

由5月29號至6月2號，於指定 7-Eleven Hong Kong 就可以用優惠價$100買到8件DREYER‘S D-COLLECTION™扭紋脆筒、脆皮雪糕批、100毫升杯裝雪糕或Dreyer's REAL DELIGHT™乳酪條。

以上全部或部份之優惠不適用於指定香港店舖 (包括但不限於瑪嘉烈醫院、淺水灣、迪欣湖、昂坪市集、港鐵海洋公園站、香港西九龍站及港珠澳大橋香港站分店)。

今期另有WeChat優惠，由即日起5月31日，WeChat用戶於全港7-Eleven店舖以WeChat掃描指定的QR code即可獲一張HK$5專屬電子現金劵，$95就買到8件。

立即下載hket App，掌握「全球疫情實時動態」、口罩供應資訊及急症室輪候時間: https://bit.ly/2V94aIF

訂閱Telegram最新🍴✈️🎁優惠及送禮情報：https://bit.ly/3bebLM2

責任編輯：王俊賢

雪糕 7－Eleven

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