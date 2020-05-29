【開心速遞】大小姐強勢回歸接龍做CFO　林淑敏霸氣式鬧人對白再現【有片】

▲ 大小姐林淑敏回歸接龍！

TVB處境劇《愛．回家之開心速遞》內，大小姐龍力蓮（林淑敏飾）與送水輝（許家傑飾）一直非常受歡迎的人氣CP。自從大小姐為愛出走龍家後，一眾劇粉都非常期待大小姐返回接龍，與二房及三房鬥法。

事隔半年，大小姐於昨晚的《愛．回家之開心速遞》單元《再見CFO》終強勢回歸接龍集團！

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▲ 大小姐回家取代三太做最有實力的接龍繼承人。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

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大小姐強勢回歸接龍

昨晚（5月28日）的《愛．回家之開心速遞》劇情講到，三太（樊奕敏飾）接管財務部後不務正業，大龍生（羅樂林飾）就取消她的職銜，並親自上陣做財務總監。

豈料，大龍生因忙於工作體力不支暈倒，於是大小姐終前往應徵，成功重回接龍集團。

接龍集團一眾員工為大小姐搞迎新派對，反被大小姐喝令眾人借她過橋不工作，對白「仲唔上去做嘢，人頭豬！」一出都令劇迷大呼好懷念！

▲ May做大小姐第3代秘書。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

趙希洛做第3任秘書

大小姐回歸接龍霸氣盡現，加上她獨愛的珠片裙，都非常有親切感。而繼Mandy（謝芷倫飾）及垃圾清（周梓盈飾）後，May（趙希洛飾）就接棒成為大小姐的第3任秘書。

林淑敏在社交平台分享拍攝花絮，表示：「重返熟悉的環境，難免有心跳陌生的感覺。要重新出發！我要説：感激你們接受我」看來是林淑敏重踏接龍拍攝場地的有感而發。

▲ 大小姐當初為了送水輝出走龍家。（《愛．回家之開心速遞》截圖）

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而林淑敏劇中的好拍檔許家傑都在社交平台表示熱烈歡迎大小姐回歸接龍，亦讓劇迷非常期待二人之後的發展。

大小姐破壞龔水戀？

接下來的劇情亦將講到，龔燁（張景淳飾）相約熊若水（呂慧儀飾）到人氣餐廳共進晚餐，打算執行密謀的大計，可惜被大小姐破壞。

大小姐對熊若水寄予厚望，着她要以事業為重，揚言將來會提拔她，並與她商量如何討回虧欠接龍的賬目。熊若水為秘密討債之事與大小姐忙得不可開交，無法抽空和龔燁見面，令秘密計劃一拖再拖。

大小姐為追討欠賬無所不用其極，終把欠賬一一追回來，熊若水更被激發出熾熱的事業心。龔燁與熊若水終於前往人氣餐廳晚膳，他準備實行部署多時的計劃，詎料仍波折重重……

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