【港區國安法】譚耀宗︰人大常委會6月底處理「港區國安法」草案機會高

▲ 譚耀宗相信有關草案的審議不會拖太久。（資料圖片）

全國人大昨日（28日）以2878票贊成、1票反對、6票棄權，表決通過「港區國安法」。 全國人大常委譚耀宗表示，人大常委會 6月底觸及 「港區國安法」 草案機會高，如 各常委認為草案很滿意和成熟，相信很快便可通過 草案。

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譚耀宗今（29日）早接受港台節目訪問時指，人 大常委會於6月底會召開例會，而常委會秘書處接到任務後，將有專家草擬條例草案和執行機制，再交給常委會開會討論，惟暫時未有具體時間安排。他相信下月底的例會處理「港區國安法」草案機會高，因為不可能 拖太久 。

至於被問到整個草案需時多久，他表示， 要視乎各常委的意見，如果大家都認為草案很滿意和成熟，便會獲得通過，但如果仍需要考慮及修改，需作更詳細的研究，則需時較長。

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另外， 港澳辦主任夏寶龍昨日在北京曾與港區人大代表會面。 他引述對方表示， 「港版國安法」不能不立法， 目的是打擊極少數人，希望那些人懸崖勒馬， 呼籲社會要救救孩子，若各人代有意見亦可向中聯辦反映。

對於有報道指中央港澳工作協調小組已經升格為領導小組，譚耀宗表示不感奇怪，相信是為了提升工作效率及效果，小組功能性亦可能會有所改變。

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責任編輯：郭詩詩