【疫情減壓】抗疫要靠三太子哪吒？　達人帶路深水埗廟宇奇趣遊

▲ 深水埗其實不單有電腦器材賣，其實還有不少歷史建築，趁今個周未不妨一齊探索一下！

一般人提起深水埗，可能只聯想到買電腦用品。其實只要懂得發掘，就可看到深水埗豐富的歷史文脈，譬如這裏雲集三太子(哪吒)、關帝、天后廟，又有Art Deco式風格建築、深水埗公園又曾是英軍軍營一部份，當然不能不提美荷樓這舊式屋邨……這次就由維城觸蹟帶我們探索深水埗這片歷史之地!

網上歷史團體維城觸蹟定期舉辦港九各區的導賞服務，如在明天(5月30日)就舉有「香港情懷導賞團：深水埗故事」活動，由民間信仰講到昔日建築，參觀景點包括有三太子廟、南昌大押、深水埔醫局、關帝廟、為群公寓、前深水埗軍營(今深水埗公園)等的各式建築，記者先睹為快，先跟維城觸蹟的導賞員翁漢輝在上星期行了一遍，精華遊地有不少驚喜。

▲ 這次由維城觸蹟的導賞員翁漢輝帶我們遊深水埗。(攝影︰馮柏偉)

第一站︰三太子廟 神靈庇佑驅鼠疫

首站是位於汝州街的三太子及北帝廟，維城觸蹟導賞員翁漢輝指，三太子就是民間傳說中的哪吒，

1894年香港爆發瘟疫，亦即是鼠疫，當時清政府還特意從惠陽請三太子過來，不久後鼠疫果然平息，有說法是那些香火驅除瘟疫，也有傳是哪吒顯靈，4年後即1898年就建了此廟，也是全港唯一一所供奉哪吒三太子的廟。

此廟大門對聯「驅除癘疫何神也 功德生民則祀之」，今天看來實是大家的祝願語句。

▲ 三太子廟門口的對聯「驅除癘疫何神也 功德生民則祀之」，放在當下疫情實在相當應景。(攝影︰馮柏偉)

▲ 三太子廟神座上除了哪吒外，還供奉金吒和木吒。(攝影︰馮柏偉)

至於旁邊的宮側建有北帝廟，又稱北帝宮，「跟長洲的北帝廟一樣，也是以前漁民常拜的。今天兩廟也歸華人廟宇管理委員會管理，這裏還有一支巨大的『文昌筆』，每年開業之際，家長就會攜同學子摸摸，祈求學業順利。」翁漢輝說。

第二站︰南昌押 觀舊式走馬騎樓

三太子廟直行，就看到此南昌押，是建於戰前30年代的唐樓，長長的走廊為嶺南走馬騎樓格局。

南昌押是港澳實業家高可寧所開，他以賭博業及典當業起家，澳門也有不少他家族的當舖。樓高5層，以前是放貨之用。

▲ 南昌押是戰前舊式走馬騎樓式建築，今天已所餘無幾。(攝影︰馮柏偉)

翁漢輝還叫我留意押舖中那塊「蝠鼠吊金錢」牌匾，「高可寧家族開設的當舖，這塊牌一一定有個『囍』字，也是他們的獨家設計。」



第三站 深水埔公立醫院 典麗Art Deco建築

要欣賞英式殖民建築，不可錯過此「深水埔公立醫院」，「說到此一定要提有『深水埗皇帝』之譽的黃耀東。此醫院是1930年由他出資興建，為貧民贈醫施藥，他同時也建了多間學校，此『醫局街』亦是以此為命名，另外，此區的『耀東街』亦是紀念此大慈善家而起。」 翁漢輝說。

▲ 深水埔（深水埗舊稱）公立醫院相當典雅，其題字為前進士岑光樾(1876年至1960年)，曾赴日留學，辦過學校，一手書法極漂亮。(攝影︰馮柏偉)

▲ CHINESE PUBLIC DISPENSARY SHAM SHUI PO幾個字款極為典雅。(攝影︰馮柏偉)

此公立醫局以裝飾藝術（Art Deco）風格為主，廊柱上雕刻著精緻的西式古典圖紋，陽台欄杆則是中式竹子形狀，鍛鐵窗框手工亦精美，演繹香港中西薈萃的特色。1950年代初，不少新移民定居於深水埗，並且肺癆流行，而該醫局救治了不少病人，但現在此址已改為深水埗美沙酮診所。

第四站︰關帝廟 賽馬前必拜赤兔馬

除了三太子廟，深水埗還有這間關帝廟，位於九龍深水埗海壇街與界限街交界，相信重建於清朝光緒十七年（1891年），翁漢輝說︰

2010年華人廟宇委員會進行復修，奇趣點是門楣上加了本地漫畫家李志清繪畫的桃園三結義圖，兩旁還有青龍偃月刀、以為關公坐騎赤兔馬，據說逢賽馬日賭仔就會來拜一拜。

▲ 關帝廟數十年前，廟前均為船廠，之後經多次填海工程，廟已遠離海濱。(攝影︰馮柏偉)

▲ 廟前有一座赤兔馬，據說馬迷逢賽馬日前都會來拜拜。(攝影︰馮柏偉)

▲ 李志清繪畫的桃園三結義圖，掛了在關帝廟入口處。(攝影︰馮柏偉)

另外，在醫局街亦有一所天后廟，前面的空地原來有段故。「詠春大師葉問初來港時，因認識這裏的廟祝，故他曾在廟前這空地授過詠春，並在此借宿。」

▲ 深水埗以前是漁民聚居之地，故也有拜天后的習俗。(攝影︰馮柏偉)

據知深水埗昔日為漁舟聚集之地，漁民認為天后能保其風調雨順，故於光緒二十七年(1901年)集資建此天后廟。當時的天后廟面海，惟因社區發展原因，而沒入大廈群間了。

第五站︰深水埗公園 前身軍營的印痕

由深水埗警署向麗閣邨方向行，正是供居民休憩的深水埗公園，當年這裏是英軍軍營一部分，唯今天此地的前世痕跡已所餘無幾，「公園門口還有3塊界碑，上面刻有代表英國政府物業的「箭頭」（Broad Arrow）標誌、M.O.D.（Ministry of Defence國防部）、B.S.（Boundary Stone，界石）字款，極為珍貴。」

▲ 深水埗公園外，還有3塊刻有M.O.D.、B.S.刻字的碑石。(攝影︰馮柏偉)

翁漢輝還指出，日軍攻港時，上千名英軍曾被俘並送到此深水埗軍營囚禁。而70年代越南難民湧入香港，香港成為第一收容港，為應付難民，港府亦撥出多處場所作為越南難民營，包括這裏。

▲ 深水埗公園內的公廁，外牆有Block B的噴字。(攝影︰馮柏偉)

翁漢輝還指這裏的公廁，外牆竟然離奇地有Block B的字款，相信是昔日軍營的一個設施，相當有趣。另外，這裏還有個香港戰俘聯會（The H ong Kong Prisoners of War Association）於1989年所立的碑銘，紀念為香港作戰及在戰俘營中受苦而犧牲的人，其餘此公園前身的介紹，也著墨不多，殊為可惜。

香港情懷導賞團：深水埗故事

日期：5月30日

時間：2pm至430pm

費用：$280

查詢︰維城觸蹟

撰文︰馮柏偉