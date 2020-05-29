【潮物速報】時尚男裝品牌Thom Browne拓海港城新店　全球獨賣限量紅白藍生活精品

▲ 每個世紀都有一位時裝設計師改變男裝史的命運，近代有Hedi Slimane，Hedi之後就一定是Thom Browne。（圖片：本報攝影組）

今天大概男士們都懂得Thom Browne的名字吧﹗這位近代鮮有能夠入屋的時裝品牌，2018年被意大利Ermenegildo Zegna男裝集團以高達5億美元收歸旗下，在「大水喉」的支持下，意味著它會愈做愈大，剛剛在尖沙咀開設的第二間專門店不就是最好證明嗎？

▲ 港第二間Thom Browne專門店在尖沙咀海港城出現，室內設計方面，依然不變的是營造一個復古帶灰調的辦公室模樣。（圖片由Joyce提供）

兩年前，意大利男裝集團Ermenegildo Zegna以高達5億美元收購Thom Browne 85%的股份，震驚整個時裝界的同時，從中亦可以看得出Zegna對Thom Browne的未來抱著極大的信心。

當時Zegna的總裁Gildo Zegna聲言收購後不會左右品牌未來的創作路線（而事實上亦沒有），但正所謂「有錢萬事足」，這兩年間的而且確看得出Thom Browne動作多多。

▲ 全球只在這新店有售的是這一套灰色tweed西裝，剪裁當然離不開品牌著名的boxy線條。（西裝 $17,900、褲 $8,900/圖片由Joyce提供）

▲ 全球只在這新店有售的是這一套灰色tweed西裝，剪裁當然離不開品牌著名的boxy線條。（西裝 $17,900、褲 $8,900/圖片由Joyce提供）

包括推出高爾夫球系列、去年10月首枝香水面世、今年2月和Samsung合作推出手提電話，都可見品牌的話題一浪緊接一浪，而且幾乎每次都旗開得勝，看看手提電話在香港瞬間便被搶購一空，大概就看到這個以「紅白藍」三色條子為標誌的品牌有多火紅。

▲ 大家想也沒想到這個膠囊系列會出現瑜伽墊吧﹗（$1,900/圖片由Joyce提供）

▲ 新店只此一家的限量版，有很多往日不常推出的產品面世，例如這個鋼製的水壺，一定是品牌擁躉必搶的項目。（$800/圖片由Joyce提供）

至於服裝方面，每一次品牌的時裝展都以天馬行空的姿態出現，例如男模穿上高踭鞋和誇張的裙子上陣，以概念為先，將可穿性一環降到最低，但曾經在Giorgio Armani showroom內工作的Thom Browne，試問又怎會不懂得服裝可穿的重要性。

▲ 品牌每季都會推出的cardigans，這一次一口氣推出兩種不同顏色的限量版。（各$12,500/圖片由Joyce提供）

於是除了品牌那如像縮了水的招牌剪裁西裝外，店舖內愈來愈多易穿得很的項目卻是不爭的事實，例如衞衣、運動褲、polo shirt、button-down牛津紡恤衫等，以上項目全都貫以3條白色條子於服裝上。

而球鞋的出現亦是一個異數（設計師曾經說過永不推出球鞋），現在品牌有不少項目和當初Thom Browne主張的理念——男生必須要擁有一件品牌灰色的縮水西裝的想法來得南轅北轍。

▲ 在新店開業期內，顧客可使用店內的招牌熱壓印刷機訂製購買的Thom Browne產品。（圖片由Joyce提供）

▲ 招牌熱壓印刷機訂製購買的Thom Browne產品。（圖片由Joyce提供）

但無可否應的是，在商業上縫製一件索價以$6,000至過萬元起的jersey面料衞衣，相比於一套西裝，衞衣和運動褲的而且確容易賺大家口袋裏的錢，看看是次為了新店而推出全球只此一家的膠囊系列，大家便會明白當Thom Browne遇上Ermenegildo Zegna後變成甚麼的一回事。

地址：尖沙咀海港城Shop 223A（2475 9302）

記者：何偉雄