【港區國安法】湯家驊指立法是形勢所逼　要求官員下台口號若不涉暴力行為不應視作刑事

▲ 湯家驊認為特區政府會運用所有能力及資源配合立法工作。（資料圖片）

全國人大昨日（28日）通過「港區國安法」相關決定草案。行政會議成員湯家驊 認為是形勢所逼，才令中央出手，無證據顯示是特區政府提出要求。

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湯家驊今（29日）早在電台表示， 今次訂立的是政治法例，較香港以往實施的全國性法律來得更複雜，涉及的層面更多，特區政府和基本法委員會的參與度以及影響能力，仍需要時間證明。

他表示明白港人對 「港區國安法」 的擔憂，但不應有錯覺認為由中央所立的法列就會「高人一等」，因 「港區國安法」納入附件三後將成為香港法律，即與其他法例看齊。他 認為特區政府會運用所有能力及資源配合立法工作，以反映港人意願，希望最終令法例是可讓港人及外國投資者接受。

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他續指，當草案納入附件三後將成為香港法律，應由香港執法部門和司法系統處理，看不到需要由另一個系統處理，即使成立有關部門，希望只是處理幕後的工作。

對於被指在國安法立場上跟2003年有變，湯家驊認為，現時的情況與當年大不相同，提到2003年有50萬人上街是「井井有條」，而現時的形勢非常嚴峻，除了有人破壞商店外，亦有人「掟汽油彈」，因此將兩者相比並無意義。他說，因立法會似乎是沒有辦法立法阻止有關情況，因此需中央出手，「政治不是為了追求責任，政治是為了解決問題」。

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至於「港區國安法」中，針對顛覆國家政權行為和活動的範圍，他認為應該是要針對整個政府政權。如市民只是高叫要求個別官員的下台口號，不涉及暴力、組織和行動綱領，則不應該視為刑事行為，因這是言論自由的範疇，但他強調言論自由不代表有倡議暴力活動的行為。

被問到已故諾貝爾和平獎得主劉曉波 因起草《零八憲章》要求結束一黨專政，而被控 以顛覆國家政權被定罪，湯家驊認為，此可反映内地與香港制度不同，正是一國兩制的分別。

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他又強調，如果香港日後訂立更加健全維護國安的《基本法》第23條，可以替代附件三内的「港區國安法」，因為《基本法》第18條規定，附件三内的法律可增可減。

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責任編輯：郭詩詩