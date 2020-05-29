【返工偷懶】高登仔廁所蛇王瞓過龍　熟睡3.5小時上網求救：而家出去肯定死梗

▲ 高登仔廁所蛇王瞓過龍，熟睡3.5小時後上網求救，直言距離下班只剩半小時。

工作忙碌時稍作休息正常不過，但一個在雪糕店全職工作的男生，竟然在廁所蛇王時不小心睡著，足足睡了3.5小時！他醒來時距離下班只剩半小時，於是上網求救。

廁所蛇王瞓3粒鐘 網民建議詐病

一名網民於高登討論區，以「啱啱喺公司廁所蛇王，唔小心一覺瞓到收工」為題向網民求救。事緣這名網友去廁所蛇王，不小心在廁所睡著覺，直至撞到頭驚醒，才發現有多通未接來電及未讀訊息。他發帖時距離下班尚有半個小時，詢問網民「而家出到去肯定死梗，點算好」。

大部份網民都建議他「詐病」，例如假裝在廁所臭暈了，claim意外保及工傷，又或者裝作吃了感冒藥或血糖低，導致神智不清。更有人抽水近日「洪瑞珍三明治」事件，叫他講大話吃了洪瑞珍三明治而肚痾。

他並不知道自己何時入睡，只記得一邊辦大事一邊上高登，最後一個回覆的帖文是中午12點50分，但他再次發帖時已經下午4點35分，代表足足睡了3個多小時！

全間店無人睇舖 上司親自拍門

在雪糕店工作的他直言同類事件已是今個月第5次，前幾次均是有人睇舖或很快就醒了，所以只是收了警告信。但今次在2點至3點期間，全間店「無人駕駛」，令他感到「個心何止離一離，直頭飛埋出嚟」。他表示：

唔知點解打電話嚟冇響 WhatsApp又冇響 連我set嘅鬧鐘都冇響

最終樓主在5點10分再次回覆，表示上司並沒有解雇他，但就叫他自己辭職。原來是3點多有兼職上班時，見沒有人睇舖便致電上司，上司向前一更兼職同事查詢，才知道樓主原來一直在廁所，於是親自落舖拍門找他。樓主思前想後幾天，擔心辭職會影響CV，聲稱自己想繼續在雪糕行業工作。他最終打算在28日（週四）遞信，但雇主可能已無法忍受，在樓主主動辭職前將他「炒魷魚」。

有人認為他應該找一份夜晚上班的工作，「睇嚟早上番工應該對你有難度」。有網民擔心他在廁所上坐了這麼久會腳痺，他也直言一起身時「真係好痺」，又擔心會生痔瘡。

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責任編輯：王俊賢