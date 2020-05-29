【媽媽辛酸】丈夫失業小一兒子停課在家　港媽獨力賺錢養家被迫放無薪假

▲ 筆者分享有媽媽面對丈夫失業，獨力賺錢養家，同時要放無薪假。

一個剛升上小一的男孩，因停課不用上學而表現得十分雀躍；再加上本來要上班的媽媽，每周只上班三天，可以留在家中跟他一起，替他弄三餐，跟他午睡，陪他玩樂，男孩就更加開心。

他不知道媽媽留家的日子是在放無薪假，他只看到日子過得跟平常一樣，且還多了親媽媽的時間。

夫妻二人，丈夫早已失業，靠太太獨力維持生計。在逆境面前，她坦然面對，但覺得應該要跟孩子說清楚，即使孩子只是個讀小一的小人兒，也要他一同了解和面對現實。

男孩了解到要經歷一段逆境，但逆境總會過去，正如應該知道無論怎樣都是復課有期的。他愛上看書，主動練習生字，不再抗拒跟爸爸跑步做運動……學爸爸般，裝備好自己再等候出發。

不少孩子在這段無法上學的日子裏，在家長的帶領或榜樣下，做了很多不一樣的事。面對疫症，孩子與父母同步前行，從父母身上學習如何同心和正面面對，是上了如何面對逆境的一課，這更能同時給孩子的逆境智能播下了種子。

原文刊於《晴報》專欄「8A媽咪」，原題為「逆境的一課」。

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