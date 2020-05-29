【2020父親節】軒尼詩X.O推父親節個人訂製禮物 經典瓶身免費刻名送專屬X.O孝敬爸爸
休閒 11:51 2020/05/29
踏入6月，又即將到父親節。一眾孝子想好父親節禮物了嗎？若父親愛酒，不妨考慮軒尼詩X.O推出的父親節個人訂製禮物，只要購買就可在瓶身享有刻名服務，為父親送上專屬X.O。
早在1870年誕生至今的150年，軒尼詩X.O一直蘊涵「獻給家人和朋友的干邑」的意思，今個父親節軒尼詩推出個人化雕刻服務，可以在標誌性的酒瓶上刻上對父親的名字或祝福，打造獨一無二的禮物。
現凡於6月期間在各至醇酒庫（Liquid Gold）門市或網站購買軒尼詩 X .O，均可享有刻名服務，為父親送上專屬X.O。
|至醇酒庫（Liquid Gold） 門店
|地址
|電話
|圓方店
|尖沙咀圓方2樓2128鋪
|2755 5288
|希慎道店
|銅鑼灣希慎道2-4號地下14號鋪（近新會道）
|2755 5622
|K11 Musea
|尖沙咀梳士巴利道18號 K11 Musea 5樓 507
|2151 8033
|海港城 海運店
|尖沙咀海港城海運大廈3樓OT 317A鋪
|2755 5868
|海港城 港威店
|香港尖沙咀海港城港威商場 L3 3315店
|2755 5773
|國際金融中心商場店
|中環國際金融中心商場2樓2001B鋪
|2755 5008
|時代廣場店
|銅鑼灣時代廣場9樓904B鋪
|2755 5722
|太古廣場店
|金鐘太古廣場2樓244鋪
|2755 5582
記者：陸明敏