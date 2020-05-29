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【2020父親節】軒尼詩X.O推父親節個人訂製禮物　經典瓶身免費刻名送專屬X.O孝敬爸爸

休閒 11:51 2020/05/29

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熱門 黃日華 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

軒尼詩X.O推出父親節個人訂製禮物，可享有在瓶身刻上獨一無二的刻名服務。

踏入6月，又即將到父親節。一眾孝子想好父親節禮物了嗎？若父親愛酒，不妨考慮軒尼詩X.O推出的父親節個人訂製禮物，只要購買就可在瓶身享有刻名服務，為父親送上專屬X.O。

早在1870年誕生至今的150年，軒尼詩X.O一直蘊涵「獻給家人和朋友的干邑」的意思，今個父親節軒尼詩推出個人化雕刻服務，可以在標誌性的酒瓶上刻上對父親的名字或祝福，打造獨一無二的禮物。

現凡於6月期間在各至醇酒庫（Liquid Gold）門市或網站購買軒尼詩 X .O，均可享有刻名服務，為父親送上專屬X.O。

至醇酒庫（Liquid Gold） 門店 地址 電話
圓方店 尖沙咀圓方2樓2128鋪 2755 5288
希慎道店 銅鑼灣希慎道2-4號地下14號鋪（近新會道） 2755 5622
K11 Musea 尖沙咀梳士巴利道18號 K11 Musea 5樓 507 2151 8033
海港城 海運店 尖沙咀海港城海運大廈3樓OT 317A鋪 2755 5868
海港城 港威店 香港尖沙咀海港城港威商場 L3 3315店 2755 5773
國際金融中心商場店 中環國際金融中心商場2樓2001B鋪 2755 5008
時代廣場店 銅鑼灣時代廣場9樓904B鋪 2755 5722
太古廣場店 金鐘太古廣場2樓244鋪 2755 5582

記者：陸明敏

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