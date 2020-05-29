【食用安全】攝取過量類雌激素可致癌不育　16款安全不含類雌激素防曬霜

▲ 攝取過量類雌激素可致癌不育，16款安全不含類雌激素防曬霜。

夏日炎炎，不少人外出會塗防曬，但防曬產品要慎用，攝取過量類雌激素可致癌不育，水中銀（國際）生物科技有限公司（水中銀）早前檢測市面37個品牌、共51款防曬霜，當中列出16款安全不含類雌激素防曬霜名單。

水中銀於2017年運用生物毒性測試，檢測市面37個品牌、共51款防曬霜，當中包括知名品牌如Biotherm、Innisfree、資生堂及曼秀雷敦Sunplay等。

1克防曬霜=1粒避孕丸

結果顯示，16個樣本顯示為綠魚（代表品質卓越）、8個樣本為黃魚（代表基本合格），另有27個樣本為紅魚（代表有待改善），其中18個樣本更被驗出類雌激素超標。而在18個超標樣本中，其中4個更含高劑量類雌激素，達每克含1.2萬至1.7萬納，超出1粒避孕丸的類雌激素含量（1萬納克）。

攝取過量類雌激素可致癌不育

水中銀首席技術官陳雪平指，以皮膚只能攝取10%的份量計算，則每日塗2至3克，攝取量已經超出世衞安全標準，即每日攝取量不能多於3000納克。歐盟統計每人每日防曬霜平均使用量為18.6克，以1個60公斤的成年人，每日塗抹18.6克上述超標防曬霜，全部都超出世衞安全標準

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根據世界衛生組織和聯合國環境保護署，攝入過量雌激素或會引起多種癌症、不孕不育、性早熟、肥胖及2型糖尿病等代謝疾病。

在是次的檢測中，被評為品質卓越不含類雌激素的防曬霜有16款，當中包括碧歐泉BIOTHERM保濕面部及身體防曬乳、資生堂 SHISEIDO Anessa 安耐晒美白高效防曬霜、玉蘭油OLAY防曬多元修護霜、碧柔Biore水凝系列-碧柔水凝長效保濕防曬乳，價錢參考官網或化妝店，足本名單，詳見【下一頁】

另日本美容網站cosme整理了「好用防曬產品人氣排行榜」，排在第五位的是Anessa極防水美肌uv乳液。

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責任編輯：羅嘉欣

