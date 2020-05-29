【食不安心】光顧大埔大排檔驚現曱甴口水雞　港男崩潰：食到一半先發現

▲ 近日有網民光顧大埔一間大排檔，用餐到一半時，驚覺口水雞內有兩隻曱甴。

曱甴口水雞！近日有網民光顧大埔一間大排檔，用餐到一半時，驚覺口水雞內有兩隻曱甴，頓時嘔吐大作。事件引起網民議論，有人搞笑稱曱甴是「新鮮豆豉」、「加料」，也有人建議網民應到食環署反映事件，一盡公民責任。

據Facebook群組「Tai Po 大埔」，一名網民昨日分享數張圖片，相中可見一碟口水雞內有兩隻曱甴。事主標註用膳地點為大埔一間大排檔，而他發文時稱，用餐到一半才發現有曱甴，感到嘔心。事主亦拍下該餐飯收據，原本標價92元的口水雞已被取消，疑似是事主向食店反映後獲取消收費。

▲ 有網民在大埔大排檔用膳時，發現一碟口水雞內有兩隻曱甴。（圖片來源：Tai Po 大埔）

網帖下有不少人留言，有人稱曱甴是「加料」，呼籲事主應「報食環，盡公民責任」；亦有人搞笑稱曱甴是「新鮮豆豉」、「蛋白質豐富」、「原來大埔有野生昆蟲食」也有大埔街坊留言：「黎左大埔無食過」、「從來冇食過」。

其實最近也有其他網民曝光同類型事件，光顧餐廳外賣時驚覺食物內藏曱甴。有網民早前在Facebook群組「柴灣人柴灣事」發帖，表示在小西灣藍灣廣場的「百份百餐廳」買外賣後，竟然「外賣送曱甴」，呼籲大家不要光顧。詳見【下一頁】。

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責任編輯：羅嘉欣