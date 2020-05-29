【食用安全】1克防曬霜=1粒避孕丸　一文睇清16款不含類雌激素防曬霜



夏日炎炎，不少人外出會塗防曬，但防曬產品要慎用，攝取過量類雌激素可致癌不育，水中銀（國際）生物科技有限公司（水中銀）早前檢測市面37個品牌、共51款防曬霜，當中列出16款安全不含類雌激素防曬霜名單。

水中銀於2017年運用生物毒性測試，檢測市面37個品牌、共51款防曬霜，當中包括知名品牌如Biotherm、Innisfree、資生堂及曼秀雷敦Sunplay等。

被評為品質卓越不含類雌激素的防曬霜有16款，當中包括碧歐泉BIOTHERM保濕面部及身體防曬乳、資生堂 SHISEIDO Anessa 安耐晒美白高效防曬霜、玉蘭油OLAY防曬多元修護霜、碧柔Biore水凝系列-碧柔水凝長效保濕防曬乳，足本名單如下：

不過，在是次檢測中，18個樣本更被驗出類雌激素超標，其中4個更含高劑量類雌激素，達每克含1.2萬至1.7萬納，超出1粒避孕丸的類雌激素含量（1萬納克）。

攝入過量雌激素的後果，詳情：【下一頁】

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責任編輯：羅嘉欣