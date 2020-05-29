【海洋公園救亡】逃過破產倒閉命運　財委會通過海洋公園54億元撥款

▲ 財委會以32票贊成、20票反對及2票棄權下通過海洋公園撥款申請議案。

港府建議撥款54億元予深陷財困窘境的海洋公園「救亡」，包括償還逾30億元商業貸款，立法會財委會今日（29日）繼續審議撥款申請。經過4日、合共逾16小時的討論，財委會最終以32票贊成、20票反對及2票棄權下通過撥款申請議案，意味海洋公園可逃過破產倒閉的命運。

涉款超過54億元的「海洋公園救亡」撥款議案，包括由政府注資54.256億元，由今年7月起資助海洋公園營運一年，償還海洋公園公司的商業貸款，和清繳完成海洋公園大樹灣發展項目所需的費用，以及將園方拖欠的兩筆政府貸款，即「公園重新發展計劃貸款」及「海洋公園大樹灣發展項目貸款」 ，推遲一年至2021年9月才開始償還。

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▲ 財委會通過海洋公園54億元撥款申請。（程志遠攝）

財委會會議去到今早11時，主席陳健波認爲撥款有逼切性，加上還有綜援、沙中線撥款等項目排隊審議，決定就發言劃線。公民黨郭家麒提出中止待續，認為園方董事局及政府要為公園財務狀況負責，又質疑申請撥款是為中資銀行「填氹」，議案在下午被否決。

民主派議員在會上根據財委會《會議程序》第37A段提出了15個臨時動議，包括要求當局及園方定期交代公園財政狀況﹑停止買賣及引入更多動物﹑改善公園經營及定位等，部分要求記名表決。陳健波表示，經審視後，認為當中14個與議程項目直接相關，著議員逐一進行表決，批發及零售界議員邵家輝一度建議將每項臨時動議的表決時間由5分鐘縮減至1分鐘，陳健波與秘書商量後決定維持原有表決的時間，14項臨時動議最終全數被否決。

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▲ 立法會財委會會議。（陳永康攝）

▲ 立法會財委會繼續審議海洋公園54億元撥款申請。（陳靜儀攝）

有逾40年歷史的海洋公園今年1月曾爭取政府注資106億元重新定位及發展，受新冠肺炎疫情影響而停業逾4個月，損失超過7億元，已無條件按原有計劃發展7個園區建設。

港府5月11日建議撥款54億元，資助公園未來一年營運，當中逾30億元償還商業貸款，以及在未來半年重新檢討公園運作，為公園重生尋找路向，否則公園6月內會面臨破產倒閉，遭多名立法會議員在財委會上質疑公園利用公帑還債，要求當局及園方詳細交代商業債務的細節。

政府及園方上周四（21日）主動提交微調方案，建議海洋公園未來將脫離傳統主題公園的發展模式，主要發展保育和教育，並會縮細公園規模，同時剔除原有用作政府跨部門檢討海洋公園策略定位的1,300萬元追加撥款。而政府文件亦披露，園方商業借貸的主要債權人為中國銀行，先後向海洋公園借出3筆總值42.88億元的貸款，全部都要在今年和明年還款。

▲ 商務及經濟發展局局長邱騰華出席財委會會議。（陳靜儀攝）

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記者：陳曉瑩