【港區國安法】林鄭月娥於報章撰文籲市民充份理解及堅定支持人大決定

▲ （經濟日報記者攝）

全國人大昨日通過「港區國安法」決定草案，行政長官林鄭月娥今日於多份報章撰文，重申立法目的切實防範、制止及懲治嚴重危害國家安全的行為與活動，強調市民日後仍可繼續依法享有各項自由，呼籲市民充份理解及堅定支持全國人大通過建立「港區國安法」的決定。

林鄭月娥於多份報章刊登致全港市民的信，提到「港區國安法」立法目的是切實防範、制止及懲治任何分裂國家、顛覆國家政權、組織實施恐怖活動等嚴重危害國家安全的行為與活動，及外國和境外勢力干預香港特區事務的活動。

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她稱，目前香港維護國家安全的法律制度和執行機制並不完備，甚至是處於「不設防」的狀況，全國人大的決定是履行中央權力和責任，也是對準確貫徹落實「一國兩制」的擔當和對香港市民關愛，立法有必要性和緊迫性，其合憲、合法、合情、合理的基礎無可置疑。

她重申，法例是打擊的是極少數違法犯罪行為和活動，保護的是絕大多數市民生命財產、基本權利與自由，而市民可繼續依法享有言論、新聞、集會、示威、遊行、出入境等自由；相關執法亦必須嚴格依照法律規定，符合法定職權，遵循法定程序。

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林鄭月娥強調，每個國家都需要有維護國家安全的法律，才能夠確保長治久安及人民生活穩定，中央制定特區維護國家安全法律，就是要讓香港社會早日回復安定，重拾經濟民生發展，走出困局，呼籲充分理解及支持全國人大通過訂立港區國安法。

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責任編輯：陳正怡