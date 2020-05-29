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【我要去旅行】澳洲旅遊局推免費電子童書　虛擬冒險之旅探索墨爾本【內附連結】

休閒 12:08 2020/05/29

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熱門 黃日華 賭王離世 自助餐優惠 兒童健康 烹飪教煮 CuMask 降魔的 劇情預告 停課不停學 超市大搜查

維多利亞州旅遊局剛推出全新免費兒童電子書《墨爾本在哪裡？》及兒童活動，帶你探索墨爾本。（旅遊局提供）

維多利亞州旅遊局剛推出全新免費兒童電子書《墨爾本在哪裡？》及兒童活動，帶領讀者走訪墨爾本著名的大街小巷和周邊具有代表性的地區，希望透過視像講故事的形式，將分隔在世界各地的親友聯繫起來，一同體驗虛擬的冒險探索之旅。

電子書期望藉虛擬旅遊聯繫親友。（旅遊局提供）

澳洲自然野生動植物物種豐富。（旅遊局提供）

電子書的獨特之處在於同時間提供了當地家庭及海外家庭的兩個不同視角，讀者可選擇從頭到尾，或是從尾到頭，不同順序開始閱讀。在這兩個平行的故事中，一個是以當地家庭的視角出發，由他們的後花園開展一趟充滿文化、創意和自然體驗的旅程；另一個是以海外家庭的視角出發，在一場白日夢中開啟了他們的家庭冒險之旅。

墨爾本城內大街小巷裡充滿藝術色彩的塗鴉。（旅遊局提供）

故事重點介紹了維多利亞州著名的旅遊景點，包括墨爾本城內大街小巷裡充滿藝術色彩的塗鴉、著名的體育聖地－墨爾本板球場和大洋路極受歡迎的自然景觀－十二門徒石。電子書內亦展示了維多利亞州的自然與野生動植物和當地土著歷史文化色彩。

當地土著有歷史文化色彩。（旅遊局提供）

維多利亞州旅遊局首席執行官Brendan McClements希望透過這本書為世界各地的孩子提供聯繫親人與建立家庭關係。

雖然現在全球旅遊受限，但孩子擁有奇妙的想像力，這本書讓他們夢想有一天可以遊覽墨爾本和維多利亞州。

電子書也同時向維多利亞州旅遊業經營者致謝，表揚他們在山火和抗疫期間表現出色的適應力和創意力。

記者：陳絲韻

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